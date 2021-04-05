Siber saldırılara karşı 8 adımda dijital temizlik

05 Nisan 2021 Pazartesi, 13:41

Siber Güvenlik Kuruluşu ESET uzmanları, internetin eğitim, iş, alışveriş gibi hayatın neredeyse her alanında yoğun bir şekilde kullanılmasının olumlu katkılarıyla beraber kimi zaman pek çok olumsuz durum da yarattığını belirtti. Uzmanlar, olumsuz durumları yaşamamak ya da en aza indirmek için dijital temizliğin gerekliliğinin altını çizerek yapılması gerekenleri sıraladı.

KONTROLLERİNİZİ YAPIN

Online hesaplarınızın saldırıya uğramış olup olmadığını kontrol edin. haveibeenpwned.com ve breachalarm.com gibi web siteleri, bilgisayar korsanlarının e-posta şifrenizi online ortamda açığa çıkarıp çıkarmadığını (sandığınızdan daha sık yaşanıyor) size söyler. Bunu öğrenmek, sonraki adımları tamamlamanız için gereken motivasyonu sağlayacaktır.

ŞİFRE VE PAROLALARINI DEĞİŞTİRİN

Mutlaka güçlü zor tahmin edilebilir ve her sosyal medya hesabınız için farklı parolalar kullanın. Belli aralıklarla parolalarınızı değiştirmeyi alışkanlık haline getirin. Hatta tüm hesaplarınızın parolalarını hatırlayabilecek güvenilir bir parola yöneticisi kullanmaya başlayın.

GÜNCELLEMELERİNİZİ YAPMAYI İHMAL ETMEYIN

Bilgisayar korsanlarının faydalanabileceği güvenlik açıklarına karşı korunmak için yazılımlarınızı güncel tutun ve kullanmadığınız programları kaldırın. Donanımınız eskidiyse güncellemeyi düşünebilirsiniz.

SAVUNMA HATTI KURUN

Kötü amaçlı yazılımlarla mücadele için hazırlıklı olmak yararlı olacağından, sisteminizi sağlamlaştırmak için güçlü araçlar temin edin. Virüsten koruma yazılımları, kötü amaçlı yazılımları algılayıp ortadan kaldırırken güvenlik duvarları, yetkisiz kullanıcıların bilgilerinize erişmesini önler.

KENDİNİZİ DÜZENE SOKUN

Günlük hayatta hepimiz meşgulüz ve bu nedenle siber hijyenin önceliklerimiz arasında aşağılarda yer alması çok normal. Bunu önlemek için sistemlerinizi ve cihazlarınızı kontrol etmek üzere bir takvim ayarlayın ve düzenli hatırlatıcılar planlayın.

YEDEKLEME YAPIN

Harici sabit sürücüleri veya bulut hizmetlerini kullanarak verilerinizi düzenli olarak yedekleyin. Kullanmadığınız cihazlarınız varsa, verilerinizi korumak için bunların sabit sürücülerini temizleyin. Bu, dosya silmekten farklı bir işlemdir: Sabit sürücüyü tamamen temizlemek için özel bir yazılım kullanmanız gerekir.

ENVANTER ÇIKARIN

Mevcut tüm donanımlarınız, yazılımlarınız ve online uygulamalarınızın kapsamlı bir listesini çıkarın. Bu listeyi analiz ederek olası bir güvenlik açığı olup olmadığına bakın.

B PLANI YAPIN

Saldırıya uğrama ihtimalinize karşı bir olağanüstü durum planınız elinizin altında olsun. Kimleri aramanız gerektiğini, ilgili telefon numaralarını ve bunların önceliklerini belirleyin. Normal bir dönemde kolaylıkla ulaşabileceğiniz telefon numaraları ve erişmeniz gereken kişiler acil bir durumda sizi tahmin ettiğinizden daha fazla uğraştırır ve zaman kaybı yaşamanıza neden olabilir.