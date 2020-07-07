Şiddeti önlemeye çalışan avukata bekçilerden darp

07 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Beyoğlu İlçesi Mis Sokak’ta başına gelen olayı Cumhuriyet’e anlatan Duman, gözaltı sırasında avukat olduğunu söylemesine rağmen dikkate alınmadığını dile getirerek “Kimliğime bakılmadı, baroya haber verilmedi. Gözaltına alınan diğer iki kişi ile birlikte Beyoğlu Polis Merkezi’ne götürülürken neden gözaltına alındığımı sorduğumda bekçiler ağız birliği yapmışçasına Süleyman Soylu’ya ve Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmemin hesabını vereceğimi söyledi. Tuttukları kolumu bükmek, kelepçeye kıstırmak suretiyle boynumdan tutup kambur şekilde yürüterek karakola getirdiler. Burada kelepçeyi uzun süre çıkarmadılar, ifade işlemlerine yaklaşık 7.5 saat başladılar. Bu arada götürdükleri Taksim İlk Yardım Hastanesi’nden vücudumdaki yaraları ve ezikleri belgeleyen darp raporu aldım” ifadelerini kullandı.

‘KÜFÜR ETTİ’ DEDİLER

Olay yeri tutanağına imza atmadığını söyleyen Duman şöyle devam etti: “Tutanakta 7-8 bekçi, ağzımızdan çıkmış gibi Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı’na küfürnameler düzdüler. Bu küfürlerin ayrıntılarını incelediğimizde söylemin değeri kahvehane ağzı diyebileceğimiz bir düzeyde ve oldukça başarısız bir kurguya sahip. Olay yerindeki 20’den fazla vatandaş dinlendiğinde ve kamera kayıtları incelendiğinde gerçek anlaşılacaktır.”

Duman bekçiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.