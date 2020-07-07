Şiddetsiz ayrılık yok mu?

07 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Ortada bir şiddet varsa Cem Yılmaz’ın da çok net söylediği gibi “taraf” yoktur. Doğal olarak şiddete uğrayan tarafın yanında olunur. Hele bu iki kişiden biri kadın biri erkekse; biri 50, biri 80 kg. ise birinin gözünde morluk, çenesinde kesik, diğerinin kolunda tırnak izi var ise belli ki güçlü ve kuvvetli olan taraf, diğerine şiddet uygulamış, zayıf olan taraf da kendini korumuş. Ozan Güven’le Deniz Bulutsuz’un medyaya düşen hayli flu ilk birlikte yakalanma fotoğraflarının tarihi 25 Mart. Yani ilişki çok yeni. Ne ara birbirlerine düşecek ve darp edecek kadar eskittiler diye düşünüyor kedi! Ozan Güven, o fotoğrafı çeken muhabire, korona var, yaklaşma demiş. Sonrası zaten çoğunlukla evde tıkılıp kalınan pandemi günleri. 24 saat paylaşılan bir hayat. Bunalım, sıkıntı. Belli ki yürümemiş. Hayli renkli, hareketli bir hayata alışkın Ozan Güven’in iddasına göre bitsin bu iş ayrılalım deyince patırtı kopmuş. Kısıtlama da bitti tabii. Deniz Bulutsuz, Galatasaray Üniversitesi Fransız dili mezunu, sosyal medya uzmanı diye geçiyor mesleği. Çeşitli magazin dergilerinde markaya dayalı içerik üretmiş, editörlük yapmış. Bundan 4 yıl önce bir barda basketbolcu Caner Erdeniz’in kendisine sarkıntılık ettiği iddiasıyla şikâyetçi olup mahkûm ettirmiş. Deniz Bulutsuz, hakkını arıyor, susmuyor, pes etmiyor. Ünlülerle birlikte olmak da her iki tarafa sıkıntı yaratıyor. Medya ilgi gösteriyor. Yoksa sıradan kadınlar, ayrılmak istedikleri, hatta ayrıldıkları ama isimsiz eski eşlerinin bırakın tokadı, sayısız bıçak ve ateşli silahla şiddetine maruz kalıyor da bir küçük haber oluyor, ölse bile unutulup gidiyor! Deniz Bulutsuz kadar şanslı olamıyor. Kedi kızıyor...