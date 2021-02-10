"Sigara dumanı virüs bulaştırma riskini artırıyor’

10 Şubat 2021 Çarşamba, 14:09

Pandeminin başlarında tütün endüstrisinin içinde rol aldığı, sigara içenlerde Covid-19 enfeksiyon riskinin daha az olduğu konusunda yalan haberler yayınlandı. Fakat daha sonra yapılan pek çok araştırmada tütün kullanan hastalarda Covid-19 virüsüne bağlı şiddetli hastalık ve ölüm riskinin en az 2.5 kat daha yüksek olduğu gösterildi. Türk Toraks Derneği Tütün Çalışma Grubu, sigara ve argile dumanının yarattığı riske dikkat çekerek “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de sigara içenlerin ellerini sıklıkla dudaklarına götürdükleri için Covid-19 virüsünü daha çabuk kapabileceklerini, akciğer kapasitelerinin azalmış olması nedeniyle de hastalığı daha ciddi geçirebileceklerini belirtmektedir. Ayrıca sigara içenler eğer virüsü taşıyorsa sigara dumanı ile başkalarına bulaştırma riskini de arttırmaktadırlar” uyarısında bulundu.

ORTAK ÜRÜNLERDE RİSK ARTAR

DSÖ’nün nargile gibi ortak alanlarda paylaşılarak kullanılan tütün ürünlerinin de virüsün bulaşmasını arttırdığını bildirdiği anımsatılan açıklamada “Bilindiği gibi tütün kullanımı, KOAH ve akciğer kanseri gibi solunum sistemi hastalıklarının yanı sıra kalp damar hastalıklarının riskini de belirgin oranda arttırmaktadır. Covid-19 enfeksiyonu da öncelikle akciğerler ve kalp damar sistemine doğrudan zarar vermektedir. Dolayısıyla, tütün ürünü kullanımına bağlı gelişen bu hastalıklar, ağır Covid-19 enfeksiyonu için doğrudan birer risk faktörü olmaktadır” denildi.

SİGARA İÇENLERDE ÖLÜM RİSKİ YÜKSEK

Açıklamada; özetle şu ifadelere yer verildi: “Covid-19 için sigara içimi hastalığın ağır seyretmesi, solunum cihazına bağlanma ve ölüm için net bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır. Covid-19 enfeksiyonu bazı hastaların akciğerlerinde aylarca devam eden kalıcı hasara sebep olmakta, solunum fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilemekte ve efor kapasitelerini de belirgin oranda azaltmaktadır. Sigara içmenin ayrıca iyileştirmeyi geciktirici etkisi de vardır. Bu nedenle Covid-19 enfeksiyonu geçiren kişilerin asla sigara içmemeleri gerekmektedir. Pandemiyi sigara içen kişiler sigara bırakma için fırsata dönüştürmelidir. Öte yandan dünya pandemi ile mücadele ederken, tütün endüstrisi kişisel koruyucu ekipman, solunum cihazları bağışları yaparak imaj tazelemeye ve halk sağlığı dostu görüntüsü vermeye çalışmıştır. Karşılığında birçok ülke yönetiminden tütün kontrolünün gevşetilmesini istemiş, yeni ısıtılan tütün ürünleri için ruhsat almaya çalışmıştır. Türk Toraks Derneği Tütün Çalışma Grubu olarak tüm tütün kullanıcılarına tütün endüstrisinin oyunlarına gelmemelerini ve pandemiyi fırsat bilerek tütün kullanımını bırakmalarını öneririz.”