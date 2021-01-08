Telegram nedir? Telegram ücretli mi? İşte Telegram'ın özellikleri

08 Ocak 2021 Cuma, 14:59

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Yeni sözleşmenin ardından birçok teknoloji meraklısı WhatsApp'ın en popüler alternatiflerinden biri olan Telegram'ı ve Telegram'ın özelliklerini araştırıyor. Peki Telegram nedir? Telegram ücretli mi? Telegram'ın özellikleri nelerdir? Telegram güvenli mi?

TELEGRAM NEDİR?

Whatsapp'a rakip olarak kurulan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Son dönemde Whatsapp'ın en büyük rakibi olarak ortaya çıkan ve şimdiden milyonlarca kullanıcı sayısına ulaşan Telegram, büyümesini her geçen gün sürdürerek, daha çok insana ulaşıyor.

Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Ağustos 2013'te kurulan Telegram hem mobil hem de masaüstü sistemleri ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

Tarafsız, doğru ve ilkeli gazeteciliğin adresi Cumhuriyet artık Telegram'da.

Gündem yoğunluğundan gözünüzden kaçan haberleri görmek, son dakika gelişmelerini takip etmek ve Telegram'a özel içerikleri kaçırmamanız için kanalımıza abone olun. https://t.co/xqK2PpSgV0 pic.twitter.com/uu29S5hnYi — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 28, 2020

TELEGRAM'IN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

- Telegram sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremiyor.

- Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.

- Telefon numarası ile kayıt olunmasına rağmen telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılır.

- Mesajlar Telegram dahil, üçüncü kişilere iletilmesi engellidir.

- Görüntülü ve sesli mesaj özellikleri sunar.

- Gönderilen mesajı belirli bir süre sonra yok eden özelliği vardır. Mesajlar belirlenen sürenin sonunda her iki taraftan silinir.

- Son görülme özelliği kapatılabilir.

- Masaüstü uygulaması seçeneğiyle kullanma özelliği sunar.

- Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gönderilir.

TELEGRAM ÜCRETLİ Mİ?

Haberleşme uygulaması olan Telegram, iOS cihazlara APP Store; Android cihazlara Google Play üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilir.

TELEGRAM NE KADAR GÜVENLİ?

Telegram uygulaması, WhatsApp ve Line gibi kitlesel pazar mesajlaşma uygulamalarından daha güvenlidir. Güvenliği zayıf bağlantılarda yüksek hızlı teslimat ve güvenilirlikle uyumlu hale getirmek için zamana göre test edilmiş algoritmalar üzerine inşa edilen MTProto protokolüne (açıklamaya ve gelişmiş SSS'ye bakın) dayanıyor. Protokolümüzün ve istemcilerimizin güvenliğini artırmak için sürekli olarak toplulukla çalışıyor.