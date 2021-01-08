Elon Musk, WhatsApp'ın kararına tepki gösterdi

08 Ocak 2021 Cuma, 09:34

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde olan WhatsApp kullanıcılarının hoşuna gitmeyecek bir karar için harekete geçti. Kullanım koşullarında değişikliğe gitmeye hazırlanan mesajlaşma platformu, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanıyor.

WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat 2021'de geçerli olacak gizlilik ilkelerine ilişkin kullanıcılara WhatsApp üzerinden onay vermeleri isteneceği bir bildirim gelecek.

Kullanıcıların onayı ile birlikte verileri, artık Facebook ile paylaşılacak. Söz konusu veri paylaşımını "onaylama" seçeneğine yer verilmezken, WhatsApp kullanmak isteyen herkes, bu onayı vermek zorunda kalacak.

WhatsApp’ın internet sitesinde yer alan kullanım şartlarına göre kullanıcılara ait veriler, Facebook’un yanı sıra Facebook tarafından kurulmuş diğer şirketlerle de paylaşılacak.

WhatsApp'ın bu adımı sonrası Elon Musk'tan kısa bir açıklama geldi. Kişisel Twitter hesabından "Signal kullanın" mesajı yayınlayan Musk, kullanıcıları WhatsApp'a alternatif olan uygulamayı kullanmaya davet etti.

NTV'nin aktardığına göre, teknoloji dünyasının yakından tanıdığı iki isim Elon Musk ve Mark Zuckerberg daha önce 2017 yılında karşı karşıya gelmiş, yapay zeka konusunda ilginç bir tartışmaya tutuşmuşlardı.

Musk ABD'de yapay zekayı belirli sınırlar içerisinde tutacak kanunlar çıkarılması gerektiğinin altını çizmiş, bunun yapılmamasının insan medeniyetinin geleceği için önemli bir risk taşıdığını söylemişti. Facebook'un kurucusu ise Elon Musk'ın röportajını izlediğini ve gelişen teknolojisiyle ilgili korku tacirliğinden yorulduğunu söylemişti.

Bunun üzerine Musk ise Zuckerberg'in bu çıkışına kişisel Twitter hesabı üzerinden yayınladığı bir mesaj ile cevap vermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Mark ile bu konu hakkında daha önce konuşmuştum. Bu konuya olan hakimiyeti oldukça kısıtlı"

WHATSAPP HANGİ BİLGİLERİ TOPLAYABİLİYOR?

Peki WhatsApp'ın tepki çeken kararı ne anlama geliyor? Bu karar sonrası platformun kullanıcılarından toplayabileceği bilgiler şu şekilde...

-Hesap Bilgileri

-Mesajlar

-Bağlantılar

-Durum Bilgisi

-İşlem ve Ödeme Verileri

-Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

-Kullanım ve Kayıt Bilgileri

-Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

-Konum Bilgileri

-Çerezler

-Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı

Bilgiler

-Kullanıcı Şikayetleri

-WhatsApp'taki İşletmeler

-Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları

-Üçüncü Taraf Hizmetleri