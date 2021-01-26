Signal'den 'WhatsApp' adımı
WhatsApp'ın kullanıcılarına dikte ettiği değişiklik sonrası kullanıcı sayısı ciddi oranda artan Signal'e WhatsApp'ta görmeye alıştığımız özellikler gelecek.
Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kullanıcılarına seçim hakkı tanımadığı, zorunlu güncelleme kararının yankıları sürüyor.
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın bu kararı sonrası pek çok rakip uygulama kısa sürede milyonlarca yeni kullanıcıya ulaştı.
O uygulamalardan birisi olan Signal yeni kullanıcıları elinde tutmak için platforma yeni özellikler entegre etmeye hazırlanıyor.
WABetaInfo tarafından keşfedilen yeni değişikliklere göre Signal'e WhatsApp'ta görmeye alıştığımız bir dizi yeni özellik geliyor.
Yeni özellikler arasında animasyonlu çıkartmalar ve özel sohbet duvar kağıtları yer alırken, grup görüşme sayısı da yükseliyor.
Signal'de grup görüşmelerindeki katılımcı sayısı 5 ile sınırlıyken, güncelleme sonrası bu sayı 8'e çıkacak.
Kaynak: NTV
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