Sigorta Tahkim Komisyonu’na, 2020 yılında 129 bin başvuru yapıldı

02 Şubat 2021 Salı, 06:00

Küresel Covid-19 salgınının sonuçları nedeniyle 2020’nin ikinci çeyreğinde (nisan-haziran) neredeyse duran Sigorta Tahmin Komisyonu faaliyetleri, son çeyrek ve yılın tümünde ise önemli oranda arttı.

- Komisyonun periyodik bülteninde yer alan verilere göre, 2020 yılında 2019’a kıyasla toplam başvuru sayısı yüzde 6.7 artarak 128 bin 878 adet oldu. Hayatdışıyla ilgili başvurular yüzde 6.7 artarak 128 bin 280’e çıkarken, hayat branşıyla ilgililer yüzde 5.1 azalarak 598 adet oldu.

‘TAZMİNAT ÖDENMEDİ’

- Hayatdışı kapsamında en çok başvuru yüzde 10.4 artışla 115 bin 591’e çıkan zorunlu trafik sigortası, yüzde 11.4 artışla 8 bin 793’e çıkan kasko sigortasında görüldü. Üçüncü sırada ise yüzde 66.2 düşüşle 1728 adede düşen motorlu kara taşıtları ihtiyari mali sorumluluk sigortası yer aldı.

- Sigortalıların yaptığı başvuruların ilk nedeni ise yüzde 4.2 artışla 91 bin 778 adede ulaşan “tazminatın ödenmemesi” oldu. Bunu yüzde 0.6 artışla 32 bin 840 adede yükselen “tazminatın eksik ödenmesi” izledi.

- Geçen yıl, STK’ye yapılan başvuruların yüzde 3.6 düşüşle 103 bin 697 adedi sonuçlandırıldı. Bunlardan yüzde 8.8 düşüşle 47 bin 80 adedinde “başvuruda belirtilen talebin kabülü” yönünde kararı verildi. Ayrıca yüzde 5.6 düşüşle 26 bin 219 adedi için “başvuruda belirtilen talebin kısmen kabülü” ve yüzde 7.7 artışla 30 bin 398 adedi için “başvuruda belirtilen talebin reddi”ne karar verildi. Reddedilenlerin payı 2019’da yüzde 26.2 iken, 2019’da yüzde 29.3’e yükseldi. 2020’nin son üç ayında ise 2019’un aynı dönemine kıyasla toplam başvuru sayısı yüzde 41.8 artarak 81 bin 843 adet oldu.

‘HAYAT’ DA HAREKETLİ

Hayatdışı branşı için başvuru sayısı yüzde 41.9 artarak 32 bin 989, hayat için başvuru yüzde 30.8 artarak 172 adede çıktı. Hayatdışı kapsamında, zorunlu trafik için başvuru yüzde 5.7 artarak 28 bin 231, kasko için yüzde 27.7 düşerek 3 bin 265 adet oldu. Sonuçlandırılan başvuru sayısı da yüzde 1.2 artışla 27 bin 147 adede çıktı. Ayrıca bu taleplerin “kabul”ünde yüzde 17.2 artış, “red”dinde yüzde 18.3 düşüş görüldü.

‘HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ’

AXA Sigorta’nın, çeşitli markalarla işbirliğiyle “AXAFit” kullanıcılarına özel “AXAClub” avantajları sağladığı açıklandı. Sistemi “İyi Yaşam Uygulaması” olarak yeniden tasarladıklarını belirten Satış ve Pazarlama Başkanı Firuzan İşcan,“Hayatı kolaylaştıracak çözümler üretme konusunda her geçen gün yeni adımlar atıyoruz. Sektörde ilk defa bu kapsamda bir uygulama ile birçok insanın hayatına dokunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Sistem sağlıklı yaşam, film keyfi gibi farklı alanlarda öneriler sunuyor.

KOBİ’LER VE ESNAF İÇİN ÖZEL MODÜLER POLİÇE

Generali Sigorta’nın, “Ekmek Teknem Sigortası”yla, pandemi döneminin getirdiği olumsuz koşullarda KOBİ ve esnaf müşterilerine özel çözümler sunduğu açıklandı. Esneklik esasına göre tasarlanan paket, KOBİ’ler ve esnafın kendi teminat paketlerini oluşturmasına olanak tanırken, ihtiyaç dahilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğuna da son veriyor. Pakette yangın, sel, toprak kayması, enkaz kaldırma, hırsızlık, deprem, finansal kayıplar, 3. şahıslara karşı sorumluluk gibi teminatlar var.

ERTÜRK: GÜVENCE VE TASARRUF BİLİNCİ ARTTI

Anadolu Hayat Emeklilik’in, 2020 yılı aktif büyüklüğünün 2019’a kıyasla yüzde 32.9 artarak 36 milyar TL’yi aştığı açıklandı. Şirketin net kârı da 519.3 milyon TL. Geçen yılı değerlendiren Anadolu Hayat Emekilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, şuna dikkat çekti: “Covid-19 salgını tüketici davranış ve önceliklerinde değişimi de beraberinde getirdi. 2020 yılı güvence ve tasarruf bilincinin arttığı, ürün ve hizmetlere ulaşmada dijital kanalların öne çıktığı bir yıl oldu.” Bu dönemde beklentilere uygun çözümler üretmek için yoğun çaba gösterdiklerini anlatan Ertürk, BES fon büyüklüğünün yüzde 33.1 artışla 30.5 milyar TL, katılımcı sayısının yüzde 5.9 artışla 1.9 milyon kişiye ulaştığını açıkladı.

ZURİCH SİGORTA İLE TEB’DEN YENİ ADIM

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Zurich Sigorta, 2008’de başlayan işbirliklerini gelecek 10 yılda da devam ettirmek üzere bir anlaşma imzaladı. Buna göre Zurich Sigorta’nın hayatdışı sigorta branşındaki ürün ve hizmetleri, TEB dağıtım kanallarından münhasıran sunulacak. Anlaşmayla ilgili olarak Zurich Sigorta Üst Yöneticisi Yılmaz Yıldız, yenilenen bu işbirliğiyle müşteri memnuniyetinin ön planda olduğu, teknoloji odaklı yeni nesil sigortacılığın öncülüğünü yapacaklarını vurguladı. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici de “Büyüyen ekonomisi, genç nüfusu ve insan kaynağı ile Türkiye, bölgesinin güçlü ülkelerinden biri. Her zaman ülkemiz ekonomisine ve paydaşlarımıza katkı sağlamak için çalışıyoruz” dedi.