Sigorta Tahkim Komisyonu’na üçüncü çeyrekte 42 bin başvuru yapıldı

01 Aralık 2020 Salı, 06:00

Salgın nedeniyle nisan-haziran döneminde neredeyse duran Sigorta Tahmin Komisyonu faaliyetleri, üçüncü çeyrekte (temmuzeylül) hareketlendi. Komisyonun verilerine göre, üçüncü çeyrekte 2019’un aynı dönemine kıyasla toplam başvuru sayısı yüzde 35.9 artarak 42 bin 74 adet oldu. Hayatdışıyla ilgili başvurular yüzde 36 artarak 41 bin 907, hayatla ilgililer yüzde 6.4 artışla 167 adede çıktı.

Hayatdışında ise en çok başvuru yüzde 38.3 artışla 37 bin 172’ye çıkan zorunlu trafik sigortası, yüzde 88.9 artışla 2 bin 880’e çıkan kaskoda görüldü. Toplam başvuruların ilk nedeni ise yüzde 32.7 artışla 30 bin 753 adede ulaşan “tazminatın ödenmemesi” oldu.

KASKODA ARTIŞ VAR

Yine üçüncü çeyrekte yüzde 19 düşüşle 22 bin 279 adet başvuru sonuçlandırılırken bunlardan yüzde 28.2 düşüşle 9 bin 584 adedinde “başvuruda belirtilen talebin kabulü” yönünde kararı verildi. Yüzde 1 artışla 7 bin 213 talep reddedildi. Yılın ilk 9 ayında ise toplam başvuru sayısı yüzde 6.6 düşüşle 81 bin 843 adet oldu.

Bunların yüzde 99.5’i hayatdışı, yüzde 0.5’i hayat branşlarıyla ilgili yapıldı. Hayatdışı kapsamında zorunlu trafik sigortası için başvuru yüzde 5.7 azalarak 72 bin 84, kasko için yüzde 38.9 artışla 6 bin 431 adet oldu. Sonuçlandırılan başvuru sayısı ise yüzde 5.2 düşüşle 76 bin 500 adet. Talebin “kabul”ünde yüzde 16.2 düşüş, “red”dinde yüzde 18.3 artış görüldü.

AEGON, TÜRKİYE PAZARINDAN ÇIKTI

Hollanda merkezli Aegon, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Orta ve Doğu Avrupa birimlerini 830 milyon Avro’ya Vienna Insurance Group’a (VIG) sattı. Aegon’dan yapılan açıklamaya göre Türkiye, Romanya, Polonya ve Macaristan birimlerinin satışı gelecek yılın ikinci yarısında tamamlanacak. VIG Türkiye’de Ray Sigorta ile faaliyet gösteriyor.

2008’den bu yana Türkiye’de olan Aegon Emeklilik ve Hayat, ilk 10 ayda 790 milyon liralık prim üretimiyle hayat branşında yedinci sırada. Şirketin gönüllü BES’te de 36 bin katılımcısı var. Bir açıklama yapan Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan ise “Sermayedarımız VIG, Türkiye’de de ilk defa hayat ve emeklilik sektörüne girerek faaliyet alanını daha genişletmiş oldu” dedi.

‘SİBER RİSKLERE KARŞI BİLGİMİZ KULAKTAN DOLMA’

Aksigorta, Boğaziçi Üniversitesi (B.Ü) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve B.Ü Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi ile işbirliği yaparak ücretsiz online dijital güvenlik eğitimlerini başlattı. Bu kapsamda kurulan “Dijital Güvenlik Platformu” ile dijital riskler konusunda toplumdaki farkındalığın ve bilgi düzeyinin artması hedefleniyor.

Bu amaçla düzenlenen toplantıda konuşan ve değişen risklere dikkat çeken Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Çocukken ailemiz bize ‘Hava kararmadan gel’ derdi, bugün ise ‘O telefonundan başını kaldır’ deniyor. Hayatın yeni riskleri başka. Siber de bunlardan biri. Bunlarla baş edebiliyor muyuz? Maalesef bilgi noksanlığı yüksek ve genelde kulaktan dolma. Bu platformu da bu yüzden kurduk. Öncelikle dijital risklere bilmeliyiz” dedi.

KOBİ’LER KORUMASIZ

Toplantıda verilen bilgiye göre Türkiye, siber saldırıların hedefindeki dördüncü ülke. Aksigorta’nın yaptırdığı güncel bir araştırmaya göre KOBİ’lerin yüzde 56’sı siber riski sadece kişisel bilgilerinin kopyalanması olarak algılıyor ve endişe ediyor.

Bunlara karşı donanımlı ekiplere sahip olduğunu düşünen KOBİ’lerin oranı yüzde 29. Yine, tüketicilerin yüzde 63’ü, ebeveynlerin de yüzde 73’ü çocuklarının dijital güvenliği için endişeli. Ayrıca her 4 tüketiciden birinin de saldırı deneyimi olduğu ortaya çıktı.

‘KONUT’TA ENFLASYON FARKINI ÖDEYECEKLER

Anadolu Sigorta’nın, hem “modüler konut” hem “yeni nesil konut” sigortası poliçelerinde, deprem sigorta bedelini, poliçenin tabi olduğu oranda enflasyona karşı da koruduğu açıklandı.

Ayrıca koruma, sigortalı binanın zorunlu deprem sigortasıyla teminat altında bulunan kısmına da konut poliçesinde sağlanan enflasyon koruması oranında uygulanıyor. Konut sigortasının kiracılar için de büyük önem taşıdığını ifade eden Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, ayrıca “DASK’ın limitini aşan kısmı ile eşya için deprem, su hasarları, hırsızlık vb. muhtelif risklere karşı koruma almak isteyen sigortalılar, mutlaka konut sigortası yaptırmalı ve deprem teminatını da poliçelerine ekletmeli” dedi.

KOBİ VE ÇİFTÇİLER İÇİN YENİ POLİÇELER SUNDU

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik’in, KOBİ ve çiftçi müşterilerine özel olarak geliştirdiği ürünlerini hizmete sunduğu açıklandı. Bu kapsamda satışa sunulan “KOBİmin Yanında Hayat”, “KOBİmin Yanında Ferdi Kaza” ve “Çiftçimin Yanında Hayat” sigortaları, ücretsiz ve indirimli ek hizmetler de sağlıyor.

Cigna Genel Müdürü Pınar Kuriş, bu kapsamda örneğin KOBİ’lere poliçe süresi boyunca işyeri dezenfeksiyon hizmetinden periyodik araç bakımına, KOBİ işyeri asistans hizmetinden yüzde 6’ya varan akaryakıt indirimine ve hukuki danışmanlık konularında telefonla danışmanlık hizmetine kadar birçok ek hizmeti vereceklerini söyledi. Kuriş, hayat ve ferdi kaza primleriyle ilgili vergi avantajlarına dikkat çekti.