03 Şubat 2021 Çarşamba, 14:03

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında emekli olabilecek sigortalılara yönelik "kredi iş birliği protokolüne" imza atıldı. SGK'nın bankalarla yaptığı protokol kapsamında borcunu ödemesi durumunda aylık bağlanacak sigortalılara krediyle emeklilik imkânı sunulacak.

Milyonlarca vatandaşa büyük fırsat olarak sunulan borç yapılandırma başvuruları sona erdi. Toplam 7.7 milyon yurttaş 110 milyar liraya yakın borcunu yapılandırırken, 4.1 milyar lira tahsilat gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca borçları otomatik olarak silinecek olan Bağ-Kur'lular emekliliğe hak kazananların aylıkları da martta başlatılacak.

İLK İKİ TAKSİT ÖNEMLİ

Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Yapılandırma kapsamında ikinci taksit ödemeleri 31 Mart'ta yapılacak. Yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksidin zamanında yatırılması önemli.