SİHA kameraları için yerli üretim
Kanada, şirketlerinin ürettiği parçaların kullanıldığı Türk yapımı insansız hava araçlarının Azerbaycan tarafından Dağlık Karabağ’da çatışmalarda kullanıldığı gerekçesiyle Türkiye’ye askeri malzeme satışını durdurdu. Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından geçen ekimde Türkiye’ye aynı ambargoyu uygulamaya başlayan Kanada, haziranda İHA ve SİHA’larda kullanılan kamera sistemlerinin ihracatına izin vermişti.
Dışişleri Bakanlığı, “çifte standart uygulanmamalı” tepkisi verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) ait Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ/TAI) ürettiği Anka ile Baykar Savunma’nın ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA) Kanada şirketi L3 Wescam’ın ürettiği kamera sistemlerini kullanıyor. TSKGV’ye ait ASELSAN da SİHA’lar görüntüleme sistemleri üzerinde uzun süredir çalışıyor. ASELSAN’ın ürettiği kamera, 2018’de TUSAŞ’ın ürettiği Anka-S SİHA’da kullanılmaya başlandı. L3 Wescam üretimi görüntüleme sistemi kullanan SİHA’larda başka bir görüntüleme sistemine geçişin 1 ay içinde tamamlanabileceği belirtiliyor.
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