SİHA kameraları için yerli üretim

07 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

Dışişleri Bakanlığı, “çifte standart uygulanmamalı” tepkisi verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) ait Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ/TAI) ürettiği Anka ile Baykar Savunma’nın ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA) Kanada şirketi L3 Wescam’ın ürettiği kamera sistemlerini kullanıyor. TSKGV’ye ait ASELSAN da SİHA’lar görüntüleme sistemleri üzerinde uzun süredir çalışıyor. ASELSAN’ın ürettiği kamera, 2018’de TUSAŞ’ın ürettiği Anka-S SİHA’da kullanılmaya başlandı. L3 Wescam üretimi görüntüleme sistemi kullanan SİHA’larda başka bir görüntüleme sistemine geçişin 1 ay içinde tamamlanabileceği belirtiliyor.