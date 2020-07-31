Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ (Ciraf Dağı) bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir' denildi.
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