28 Haziran 2020 Pazar, 13:44

Katı ahlâk kurallarının, tabuların egemen olduğu Victoria döneminde kıvrak zekâsı, ince alaycılığı ve sıra dışı hayatıyla çağının çok ilerisinde düşünen Oscar Wilde, aynı zamanda bir eleştirmen ve estetik kuramcısıydı.

Yalnız Sıkıcı İnsanlar Kahvaltıda Parıldar, yazarın sanata, hayata, aşka dair düşüncelerinin yanı sıra gözlemlerine dayalı toplumsal yorumlarının yer aldığı aforizmalardan oluşan nüktedan bir derleme.

OSCAR ­WILDE: ­1854’te ­I·rlanda’nın ­Dublin ­kentinde ­dogˆdu.­ Dublin­ U¨niversitesi­ ve­ Oxford’daki­ Magdalen­ College’da­ okuduktan­ sonra,­ 1878’de­ “Ravenna”­ adlı­ uzun­ s¸iiriyle­ Newdigate­ O¨du¨lu¨’nu¨­ kazandı.­ 1881’de­ yayımladıgˆı­ S¸iirler,­ Dante,­ Gabriel­ Rossetti­ ve­ John­ Keats’e­ olan­ bagˆlılıgˆını ­ortaya koyuyordu. ­1884’te Constance­ Lloyd’la ­evlendi­ ve ­bu ­evlilikten ­iki ­c¸ocugˆu ­oldu.­

Bu ­do¨nemde­ yayımladıgˆı­ Mutlu Prens ve Bas¸ka Masallar, ­masal­ ve ­romantik ­alegori ­alanındaki ustalıgˆını ­ortaya ­koyuyordu. ­Tek ­romanı­ Dorian Gray’in Portresi,­ olagˆanu¨stu¨­ yaratıcılıgˆını ­kanıtlayan masal ­ve ­o¨yku¨ ­kitapları ­Lord Arthur Savile’in Suc¸u­ ve­ Narlı Bahc¸e 1891’de ­yayımlandı.

­Lady Windermere’in ­Yelpazesi­ oyunu­ ertesi ­yıl,­ Salome´­ ise­1893’te ­basıldı.­ Aynı­ yıl sahnelenen önemsiz Bir Kadın’ı­ son ­oyunları ­I·deal Bir Koca ­ve ­Ciddi Olmanın O¨nemi U¨zerine ­izledi.­

Cinsel sec¸iminden ­o¨tu¨ru¨ ­suc¸lanarak­ iki ­yıl ­yattıgˆı ­hapishanenin­ insanlık ­dıs¸ı ­kos¸ullarını­ is¸ledigˆi ­Reading Zindanı Baladı 1898’de ­okurlarla ­bulus¸tu.

­Wilde, ­beyin ­iltihabı ­sonucu­ 1900 ­yılında­ Paris’te­ o¨ldu¨.

Yalnız Sıkıcı İnsanlar Kahvaltıda Parıldar / Oscar Wilde / Çeviren: Özlem Alkan K. / Can Yayınları / 64 s.



