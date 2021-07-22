Şile'de denize girmek yasaklandı
İstanbul'un Şile ilçesinde bu sabah 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Kaymakamlık, ilçede denize girilmesini yasakladı.
Şile'de Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cankurtaran ekipleri yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek yurttaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı. Kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşılırken, Suriyeli olduğu öğrenilen kişi hastanenin morguna kaldırıldı. Diğer 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.
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