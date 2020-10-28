Şili'de 5.8 büyüklüğünde deprem!

Güney Amerika ülkesi Şili’de Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2020 Çarşamba, 19:30
Şili'de 5.8 büyüklüğünde deprem!
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Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı. Depremin Coquimbo kenti yakınlarında, 63 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu.


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