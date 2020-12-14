Şili'de 6 büyüklüğünde deprem
Güney Amerika ülkesi Şili'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 110 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeyindeki Calama şehrinin 75 kilometre kuzeydoğusunda olduğunu açıkladı.
Depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı ve şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek yargı önüne çıkıyor
- İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge
- Uşak'ta patlamalar: Çok sayıda yaralı
- MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
- Ekrem İmamoğlu, meclisin çatı kararını veto etti
- Oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti
- Covid-19 aşısından sonra ilacı da bulundu
- Dedikoduyu bırakalım bunları konuşalım
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı
- Martın sonu kışa dönebilir
Video Haberler
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Sağlık Bakanlığı personeline kötü haber
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
- Safaride korku dolu anlar! Zürafa peşlerini bırakmadı
- Törende dikkat çeken diyalog
- 'Çalma' diyaloğu kahkaha dolu anlar yaşattı
- Maskesiz gezen kadından polise: Artistliğiniz kime?
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek yargı önüne çıkıyor
- İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge
- Uşak'ta patlamalar: Çok sayıda yaralı
- MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
- Ekrem İmamoğlu, meclisin çatı kararını veto etti
- Oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti
- Covid-19 aşısından sonra ilacı da bulundu
- Dedikoduyu bırakalım bunları konuşalım
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı
- Martın sonu kışa dönebilir