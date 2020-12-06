Şili’de 6.1 büyüklüğünde deprem!
Şili Üniversitesi Ulusal Deprem Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Şili’de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.
Şili Üniversitesi Ulusal Deprem Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Şili'nin kuzey kesiminde öğleden sonra 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı. Depremin mal veya can kaybına neden olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.
Merkez, depremin yerel saatle 13.47'de Tarapaca Bölgesi'ne bağlı Picka Kasabası'nın 31 kilometre kuzeydoğusunda ve 108.1 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
Şili Deniz Hidrolojisi ve Oşinografi Bürosu tarafından yapılan açıklamada ise, depremin tsunamiyi tetiklemediği aktarıldı.
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