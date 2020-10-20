Şili'de protestocular kiliseleri yaktı
Şili'de hükümet karşıtı protestoların yıl dönümünde, iki kilise protestocular tarafından kundaklandı.
Şili'de geçen yıl başlayan ve 5 ay süren hükümet karşıtı gösterilerin yıl dönümünde protestocular yeniden sokaklara döküldü.
Göstericiler, başkent Santiago'daki iki kiliseyi ateşe verdi. Polisin gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale ettiği belirtilen olaylarda bazı dükkanlar da yağmalandı.
Göstericiler bir yandan hükümet karşıtı sloganlar atarken, diğer yandan da halka 25 Ekim'de diktatör Augusto Pinochet döneminden kalma anayasanın değiştirilmesi için yapılacak referanduma katılma çağrısı yapıyor.
NE OLMUŞTU?
Şili'de gösteriler, başkent Santiago'da günde 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim 2019'da yapılan zam kararıyla başlamış ve 18 Ekim 2019'da da şiddetlenerek birçok kentte yağma olaylarına da yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.
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