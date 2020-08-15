Silikon protezler her ne kadar zararsız olsa da doktorlar uyarıyor: Kontrolleri aksatmayın

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Bu durum hastalar arasında paniğe neden oldu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, “Silikon protez ameliyatı sonrasında 30 binde 1 risk ile ALCL görülebilmektedir. Bu hastalık erken tanısı kolay, çok büyük oranda tedavi edilebilir bir hastalıktır. Eğer vücudunuzda bir silikon protez varsa kontrollerinizi aksatmayın” uyarısını yaptı.

Hekimlerin ALCL riski konusunda hastalarını işlem öncesi uyardığını anımsatan Ayhan, “Silikon protezlerle şişme, ağrı, kızarıklık, asimetri gibi bir sorun varsa hastalar mutlaka doktoruna başvurmalıdır. ALCL meme kanseri değildir. Lenf hücrelerinden kaynaklanan bir kanser türüdür.

Protezin ve çevresindeki kapsülün tamamen çıkarılmasıyla tedavi edilebilmektedir. Tanıda geç kalınmış ya da ilerlemiş hastalık durumunda kemoterapi ve/veya radyoterapi gerekebilir. ALCL çok nadir görülen bir hastalıktır. Dünyada bugüne kadar tanı konmuş hasta sayısı 800’ün altındadır. ALCL, bir tür pürüzlü yüzeye sahip silikon meme protezlerinde görülebilmektedir” dedi.

DİKKATLİ KARAR ALINMALI

Prof. Ayhan, meme protezleri ameliyatı olan hastaların bilmesi gerekenleri şöyle özetledi:

- Silikon protez ile meme büyütme ameliyatı yaptırmak isteyen hastalar bu ameliyatın olası sonuç ve risklerini içeren onay formlarını dikkatlice okuyup bilgilenmeli, ameliyat olmaya bu bilgiler ışığında karar vermelidir.

- Bu ameliyat ertesi hastaların meme sağlığı için kontrollerini, ömür boyu dikkatle yapması gerekmektedir.

- Vücudunuzda bir silikon protez varsa muayene, meme ultrasonu, meme MR’ı gibi görüntüleme yöntemleriyle yapılacak kontrolleri aksatmayın.

- Her protezde olduğu gibi, meme protezlerinizin üretici firma, marka, model ve seri numarası gibi bilgileri içeren kimlik kartlarının sağlık kayıtlarınızda bulunması gerekir. Bu bilgi mutlaka istenmelidir.