Silivri ceviz büyüklüğünde doluya esir oldu

İstanbul Silivri'de aniden bastıran yağış kısa sürede yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan doludan araçlarını korumak isteyen sürücüler benzin istasyonlarına sığındı.

(DHA)
25 Haziran 2021 Cuma, 17:10
Silivri ceviz büyüklüğünde doluya esir oldu
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Silivri Kınalı mevkiinde öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur kısa sürede yerini doluya bıraktı.  İlçede ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Bazı alt geçitler sular altında kaldı. Seyir halindeki sürücüler araçlarını doludan korumak için benzin istasyonlarına sığındı. Yağış ve dolu nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da yaşandı. Kısa süre etkili olan yağışın durmasıyla trafik normale döndü.


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