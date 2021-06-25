Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Öğleden sonraya dikkat

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Doğu Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Doğusunda çok bulutlu havanın olacağı bölgede yer alan İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğleden sonra sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Sivas, Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Doğu Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması öngörülüyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı (lodos) yönlerden, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.