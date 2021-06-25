Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Öğleden sonraya dikkat
Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğleden sonrası için bu bölgeleri uyardı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Doğu Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT
Doğusunda çok bulutlu havanın olacağı bölgede yer alan İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğleden sonra sağanak tahmin ediliyor.
Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Sivas, Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Doğu Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması öngörülüyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı (lodos) yönlerden, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
??25 Haziran 2021 (Cuma)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 25, 2021
?Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
??Hava Sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/DE3rwzbXcQ
Ülkedeki hava tahminleri şöyle:
Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28İzmir: Az bulutlu 36Diyarbakır:Az bulutlu ve açık 38Adana: Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, kuzey çevreleri ve Toroslar mevkii yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu 37Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32
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