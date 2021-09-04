Silivri'de fabrika yangını

Silivri Değirmenköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine Silivri'den ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA
04 Eylül 2021 Cumartesi, 06:42
Silivri'de fabrika yangını
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Silivri Değirmenköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine Silivri'den ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.


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