Silivri'de fabrika yangını

04 Eylül 2021 Cumartesi, 06:42

Silivri Değirmenköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine Silivri'den ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.



