Silivri'de fabrika yangını
Silivri Değirmenköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine Silivri'den ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Silivri Değirmenköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine Silivri'den ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
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