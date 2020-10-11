Şimdi de kıllı tırtıl alarmı!

11 Ekim 2020 Pazar, 15:29

Ormancılık Dairesi #SosyalMesafe etiketiyle insanlara çağrı yaptı.

Odatv'nin haberine göre, Virginia'daki yetkililer, eyaletin çeşitli bölgelerinde görülen zehirli tırtıl türünden uzak durmaları için bölge sakinlerini uyardı.

Perşembe günü, Virginia Ormancılık Dairesi'nin (VDOF) sağlık ekibi, Doğu Virginia'daki ilçelerde kedi tırtılı görüldüğüne dair birkaç bildirim aldıklarını açıkladı.

"DOKUNULDUĞUNDA..."

Daire, Facebook'taki bir gönderide şunları yazdı:

"Bu tırtıla #SosyalMesafe koyun!

VDOF'un orman sağlığı ekibi, birkaç Doğu Virginia ilçesinde kedi tırtılına ilişkin bildirimler aldı. Bu tırtılın 'kılları', dokunulduğunda ağrılı bir tepkiye neden olan zehirli dikenlerdir."

CBS News'e göre, güney flanel güvesinin larvası olan kedi tırtılı, ABD'deki en zehirli tırtıllardan biri.

National Geographic'e göre tırtılın kürkü, deriye yapışan zehirli dikenleri gizliyor ve yaratıkla herhangi bir temas, kişide “dayanılmaz bir acıya” neden olabiliyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Virginia Tech'deki Böcek Tanımlama Laboratuvarı'ndan teşhis uzmanı Theresa Dellinger, perşembe günü CNN'e, "Bu tırtıl uzanıp da sizi ısırmaz ancak biri bu kıllara dokunursa toksinlerini salar ve siz de buna tepki verirsiniz" dedi.

Michigan Üniversitesi'ne göre, kedi tırtılıyla temas etmek şişmiş bezeler, ateş, kaşıntılı kızarıklık, kas krampları ve kusmayı içeren bir tepkiye neden olabiliyor.

WPEC'e konuşan Shores Hayvan Kliniği'nden Dale Porcher, arı veya yaban arısı sokmalarından farklı olarak, kedi tırtılından kaynaklanan acının "8 ila 12 saat sürebileceğini" söyledi.

Tırtılın en yaygın bulunduğu yer ülkenin güneyi ve normalde parklarda veya binaların yakınında görülüyor.

Daire şunları ekledi:

"Tırtılı bulursanız, onu rahat bırakın ve popülasyonlarını doğal düşmanlarının kontrol etmesine izin verin; yaşam döngülerinin farklı aşamalarında onları avlayacak bir dizi başka böcek var."