Simge, ara verdiği konserlerine senfoni orkestrasıyla geri dönüyor

26 Haziran 2021 Cumartesi, 05:34

Simge, ilk olarak 3 Temmuz Cumartesi günü Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek.

Günlerdir provalarını yapan Simge, “Musa Göçmen Senfoni Orkestrası eşliğinde çok başarılı repertuvar hazırladık. Müzikseverler bu defa başka bir Simge dinleyecekler” dedi.