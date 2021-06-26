Simge, ara verdiği konserlerine senfoni orkestrasıyla geri dönüyor

Pop müziğin başarılı isimlerinden Simge, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği konserlerine senfoni orkestrasıyla başlıyor.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2021 Cumartesi, 05:34
Simge, ara verdiği konserlerine senfoni orkestrasıyla geri dönüyor
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Simge, ilk olarak 3 Temmuz Cumartesi günü Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek.

Günlerdir provalarını yapan Simge, “Musa Göçmen Senfoni Orkestrası eşliğinde çok başarılı repertuvar hazırladık. Müzikseverler bu defa başka bir Simge dinleyecekler” dedi. 


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