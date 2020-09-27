Sinan Adıyaman, 72. Büyük Kongre’de Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı’na veda etti

27 Eylül 2020 Pazar, 06:00

Sağlık emekçilerinin haklarından İstanbul Sözleşmesi’ne pek çok konuda vurgu yapılan kongrede konuşan TTB Başkanı Sinan Adıyaman, “Covid-19 pandemisinin yaşandığı bir ülkede, başta hekimler olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının sözü, sesi, çığlığı olmayı başardığımızı umuyorum. Görev sürem doldu ama buradayım. Yanı başınızda ve omuz başınızda olmaya devam edeceğim” dedi.

TTB, kongrede, İstanbul Sözleşmesi’ne destek vermek için kongre divanını kadınlardan oluşturdu. Divan başkanlığına İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip seçildi. Kongrenin yapıldığı alana ise üzerinde “Salgınlara ve savaşlara karşı mücadeleye devam” yazılı afişler ile salgında yaşamını yitiren sağlıkçıların fotoğrafları ve siyah kurdeleler asıldı.

Kongre, salgınla mücadele sırasında yaşamını yitiren sağlık emekçileri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan TTB Başkanı Adıyaman, TTB olarak kamusal sorumlulukları doğrultusunda Covid-19 mücadelesindeki eksikleri, yetersizlikleri ve hataları dile getirdiklerini belirterek “Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğu ve koordinasyonunda sürecin tüm bileşenlerinin katılımıyla ve şeffaf olarak hayata geçirilmesi gerektiğini defalarca vurguladık. Salgın sürecinin ne yazık ki iyi yönetilemediğini salgınla mücadelede adım atılırken bilimsel yöntemlerle hareket edilmediğini bunun da vaka ve ölüm sayılarının yeniden artmasına neden olduğunu gördük. Salgın alanında yaşanılan tüm sorunlara ve sağlık çalışanlarının, sağlık haklarına yönelik her türlü saldırıya karşı mücadelemiz devam edecek” dedi.

‘YİNE AYNI TEHDİT’

Adıyaman’ın ardından konuşan TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, 2 yıllık faaliyet raporunu sundu. 12 Eylül darbesiyle sivil toplum örgütlerinin kapandığını anımsatan Yılmaz, “Bundan 40 yıl sonra örgütümüze yine aynı tehdit yapılıyor. Hem de Covid-19 ve 100’ün üzerinde sağlık emekçisinin yaşamını yitirdiği bir ortamda” diye konuştu.

Sağlık çalışanlara yönelik şiddete karşı birçok eylem ve açıklama yaptıklarını söyleyen Yılmaz, “TTB, genç hekimlere iyi hal belgesi veriyor. Şu tabloya bakın ki 2019’da 1042 arkadaşımız TTB’den yurtdışında asistanlık yapmak, çalışmak için belge istemiş. Yaklaşık dört tıp fakültesi mezununu, sıradan bir olaymış gibi yurtdışına gönderiyoruz ve onlar bizden belge istiyor. Eylül ayı itibarıyla yaklaşık 700 arkadaşımız yurtdışında çalışmak için belge istiyor” bilgisini paylaştı.

Kongrenin ilk gününün sonunda anı fotoğrafı çektiren kadın hekimler, “İstanbul Sözleşmesi’ni uygula” çağrısı yaptı. Kongrenin ikinci günü ise bugün, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası önündeki öğrenci kantininde yapılacak. Burada merkez organları için ve TTB Başkanlığı için seçim yapılacak. Mevcut başkan Sinan Adıyaman, TTB’nin tüzüğü gereği başkanlığa aday olmayacak.