Sınavlar öncesinde beslenme alışkanlığında dikkat edilmesi gereken 10 madde

15 Haziran 2020 Pazartesi, 18:29

LGS, TYT, YKS, KPSS derken alfabenin her unsuruna tanık olduğumuz sınavlar sisteminde beslenme anlayışı önem kazanıyor. Sınav öncesi başlayan yoğun stres, öğrencilerin ve doğal olarak öğrenci ailelerinin dikkate alması gereken bir konu haline geliyor.

Küresel pandeminin ülkemizde de yarattığı panik havası ve çeşitli kısıtlamalar karşısında yapılan çalışmalarla belirlenen sınav takvimi üniversite sınavına girecek öğrencilerin hazırlıklarını hızlandırmasının gerektiğini gösterdi.

SINAV ÖNCESİ DOĞRU BESLENME NE ZAMAN BAŞLAMALI?

Uzmanlar, üniversiteye giriş sınavına bu kadar az kalmışken öğrencilerin beslenme alışkanlıklarında doğru hamleler yapmaları gerektiğine dikkat çekerken zamanlamaya da vurgu yapıyorlar.

Prof. Dr. Y. Birol Saygı, üniversite adaylarına, “Beyniniz için doğru gıda çeşidini, doğru miktarlarda tüketmek sınavdan bir gece önce başlamaz. Sınav gecesinden çok önce bir sınav diyeti uyguluyor olmalısınız. Ne yazık ki, sizi aniden bir dehaya dönüştürecek sihirli beyin yiyecekleri yoktur. Ufukta sınavlarınız varsa, önceki gece değil, bugünden 'beyni çalıştıracak yeme planını' başlatın” tavsiyesinde bulunuyor.

SINAV ÖNCESİ DOĞRU BESLENME ALIŞKANLIĞI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sınav öncesi başlayan stres sınav sırasında da bulantı ve kusma gibi tepkilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle özellikle sınav öncesi yapılan kahvaltının ağır yağlı ürünlerden oluşturulmaması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, sınav sırasında su içme ihtiyacını artırmayacak ürünlerin tüketilmesi gerektiği konusunda da uyarıda bulunuyorlar.

Ayrıca sınavdan bir süre önce oluşturulması gereken beslenme alışkanlığı için günlük 3 ana öğün ve 2 ya da 3 ara öğün şeklinde düzenlenmesi gereken beslenme takvimi öğrencilerin sınav stresini daha makul düzeyde yaşamalarını sağlayacağı ileri sürülüyor.

Sınav öncesi doğru beslenme alışkanlığı için ara öğünlerde kan şekerinin ani iniş çıkışlarını, öğrencinin dikkat dağınıklığını engellemeye ve stresi azaltmaya yönelik fayda sağlayacak gıda ürünlerinin tercih edilmesi gerekiyor.

SINAV ÖNCESİ DOĞRU BESLENMEDE KAHVALTI DÜZENİ

Günün en önemli öğünü olarak bildiğimiz kahvaltı sınav öncesinde öğrencilerin uyması gereken altın kurallardan birini ifade ediyor. Kahvaltı, güne iyi başlamanın en önemli koşulu olarak görülüyor. Süt, yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek, sebze-meyve ve sebze ile meyveden elde edilen suların tüketilebileceğini açıklayan uzmanlar, bu ürünlerin tüketilmesinin dikkati toplamak ve zihinsel performansın artırılması için destekleyici olduğunu ekliyorlar.

SINAV ÖNCE BALIK TÜKETİMİNİN ARTIRILMASI GEREKİYOR

Balık tüketiminin yine sınav öncesinde oluşturulması gereken beslenme alışkanlığında oldukça yararlı olduğu belirtiliyor. Balıkta var olan vitaminler ve mineraller sınav sırasında bir anda bilinmeyen soruların cevaplandırılmasına yardımcı olmasa da öğrencinin daha rahat sınava girmesini ve sınav sırasında bildiklerini hatırlamasına yardımcı olacağı söyleniyor. Yapılan araştırmalara göre balık tüketimi, öğrenmeyi kolaylaştıran bir beslenme alışkanlığı.

SINAVDA UYUMAMAK İÇİN ŞEKER KULLANIMINA DİKKAT EDİLMELİ

Beyin, enerji kaynağı olarak karbonhidratları kullanmaktadır. Ancak konunun uzmanları, karbonhidrat denilince günlük kullanımda bilinen sofra şekerinin anlaşılmaması gerektiğini belirtiyorlar. Çünkü yapılan araştırmalar, basit karbonhidrat olarak bilinen sofra şekerlerinin kan şekerini hızla yükselttiğini, düşürdüğünü ve bu nedenle beynin ihtiyacı olan şeker gereksinimini karşılamadığını kanıtlıyor. Bu etkiler; dikkat dağınıklığı, konsantrasyon bozukluğu ve uyku halini beraberinde getirdiği için sınav sırasında olumsuzluk yaratma riski taşıyor.

Sofra şekerinin yanında; çikolata, şekerleme, bonibon, jelibon, türlü tatlı ve bisküviler de sınav öncesi doğru beslenme alışkanlığının önündeki büyük engeller olarak tanımlanıyor.

SÜT VE AYRAN AKŞAM SAATLERİNDE İÇİLMELİ

Sınav sırasında uyku ile mücadele etme konusunda sorun yaratabilecek olan süt ve ayran gibi gıdalar akşam saatlerinde tüketilmeli. Yatmadan birkaç saat önce içilmesi önerilen süt ve ayran içerdiği faydalar nedeniyle mutlaka başvurulması gereken gıdalar arasında gösteriliyor.

SINAV ÖNCESİ BESLENME ALIŞKANLIĞINDA MUZ ÖNE ÇIKAN BİR BAŞKA GIDA OLUYOR

Her gün 1 muz yemek, meyvenin içerdiği yoğun potasyum sayesinde fayda sağlayabilir. Serotonin hormonunu salgılaması sayesinde dikkat dağınıklığının çözümü olarak da görülen muz, kabızlık şikayeti olmayan bireylere önerilmektedir.

HAFTADA 3-4 BARDAK EKİNEZYA ÇAYI İÇİLEBİLİR

Gerginliği azaltmak ve zihni açmaya yardımcı olmak adına önerilen bir başka besin ekinezya çayı. Haftada 4 ya da 4 kez 1’er bardak ekinezya çayının içilmesinin zihni rahatlatmaya yardımcı olduğu biliniyor.

SINAV ÖNCESİ DOĞRU BESLENME İÇİN HAVUÇ VE ANANAS

Sınav öncesinde başlayan doğru beslenme alışkanlığı sınav sırasında pek çok fayda sağlayabilir. Bu süreçte antioksidan içeriği yönünden zengin olan kara erik kurusu, çekirdekli siyah üzüm kurusu, çilek, domates, havuç, ananas gibi antioksidan içeriği yüksek besinler gerginliği ve stresi azaltan ürünler olması nedeniyle önerilen besin kaynakları arasında gösteriliyor.

GAZ YAPABİLECEK ÜRÜNLERDEN UZAK DURULMALI

Sınav öncesi son gün gaz yapabilecek gıda ürünlerinden uzak durulması gerektiğini vurgulayan uzmanlara göre; kurubaklagil, lahana, pırasa, kereviz, bezelye, bulgur pilavı, kısır, mercimek köftesi gibi gıdaların sınav sırasında rahatsız edici tepkiler yaratabileceğini belirtiyor.



