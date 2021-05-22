Sınavların velilerin tercihine bırakılmasına uzmanlar tepki gösterdi

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Milyonlarca öğrenci, çeşitli nedenlerle uzaktan eğitime erişmezken yüz yüze eğitimin tercihe bırakılması ancak sınavların yapılmasında ısrar edilmesi tepki çekmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, tepkilerin ardından önce lise ardından ortaokullarda sınavları öğrenci tercihine bıraktı ancak karar eğitimcileri memnun etmedi. Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Velilerden gelebilecek tepkilerin azaltılması adına atılmış bir adım. Öğrencilerin eğitim öğretimdeki kayıplarının telafi edilmesini esas alan bir karar beklerken sadece not üzerinden müjde gibi verilen karar, herhangi bir anlam taşımıyor” dedi.

‘SORUMLUSU OLMALI’

Pandemi döneminde öğrencilerin sınav odaklı değerlendirilmeye alınmalarını pedagojik olarak eleştirdiklerini söyleyen Yıldırım, “Sınav yapılmak istenmesinin, öğrencilerin eğitimden soğumasına ve kopmasına; hiç eğitim alamayan öğrenciler ile özel okula giden ya da özel ders alan öğrencilerin sınavlara eşit koşulda giremeyeceği, bu nedenle de öğrencilerin hak ettiğinin çok altında notlar alabileceğine dikkat çekmiştik. Öğrencilerin eğitim öğretimdeki kayıplarının telafi edilmesini esas alan karar beklerken sadece not üzerinden müjde gibi verilen karar, herhangi bir anlam taşımıyor. Birçok gelişmiş ülkede yüz yüze eğitim, önlem ve tedbirler alınarak açık tutuldu. Aynı yaş grubundaki kimi çocuklar daha iyi eğitim alabilirken kimi öğrencilerimiz eğitimsizliğe maruz bırakıldı. Bunun bir sorumlusu olmalı” ifadelerini kullandı.