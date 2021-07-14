Sinema biletlerinde 'sıfır vergi' Mayıs 2022'ye uzatıldı

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 11:57

Sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının yüzde sıfır olarak uygulanmasına 31 Mayıs 2022'ye kadar devam edilecek.



Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Pandemi sürecinde, sinema biletlerinden alınan yüzde 10 oranındaki "eğlence vergisi" sıfırlanmıştı. 2 Haziran'da eğlence vergisinin sıfır olarak uygulanması kararı 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı. Bugün bir kez daha sinema biletlerinde sıfır vergi uygulamasının süresi uzatıldı. Buna göre, sinema biletlerinde 'sıfır vergi' uygulaması 31 Mayıs 2022'ye kadar sürecek.