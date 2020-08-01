Sinema TV Sendikası’ndan Ufuk Bayraktar’a kınama

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 10:17

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yayımlayan Sinema TV Sendikası olayın takipçisi olduklarını duyurdu.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Yönetmenliğini Uğur Bayraktar’ın, başrolünü ise kardeşi Ufuk Bayraktar’ın üstlendiği ‘Dayı’ isimli sinema filmi setinde kabul edilemez olaylar yaşanmıştır. Çekimleri Adana’da devam etmekte olan sette makyöz Alev Ünal Nayır ve kuaför Metin Tektaş, oyuncu Ufuk Bayraktar tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğramış, tehdit edilmiştir.



Hukuki işlemlerin başlatılmış olduğu sürecin takipçisi olacağımızı, meslektaşlarımız Alev Ünal Nayır ve Metin Tektaş’ın yanında durduğumuzu kamuoyuna birdiririz.



Setlerde yaşanan taciz ve mobbing olaylarını kınıyor,tüm sektör bileşenlerini dayanışmaya çağırıyoruz!”





