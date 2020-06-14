Sinema ve tiyatroda bu kurallara dikkat!

14 Haziran 2020 Pazar, 10:13

Covid-19 pandemisi süresince yapılan kısıtlamaların kaldırılması ile yeni normalleşme sürecine girdik. Bu daha önceki normal hayatımızdan çok daha farklı gelişecek ve çok dikkat etmemiz gerekliliğini ortaya koyacak.

Sosyalleşme ve yeni alınan kararlar doğrultusunda 1 Temmuz'da açılacak olan sinema ve tiyatrolarda da önlemleri gevşetmemek ve tüm gereklilikleri yerine getirmek bir dalgalanma yaşanmaması için büyük önem taşıyor. İşte bu mekanlarda alınması gereken önlemler:

– Sinema ve tiyatrolar için alınması gereken önlemlerin başında sosyal mesafeyi korumak geliyor. Hem koltuklarda otururken hem de bekleme salonu, gişeler gibi ortak alanları kullanırken sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmeli. Koltuklarda da aralarda en az bir buçuk iki metre mesafe olacak şekilde oturulmalı.

– Evden çıktığınız anda maske takılmalı ve sinema ya da tiyatroda bulunulan süre boyunca kesinlikle çıkarılmamalı.

– Sinema ve tiyatro salonlarının havalandırmasına dikkat etmek gerekli ve mutlaka temiz taze havanın içeriye girmesi sağlanmalı. Klimaların her kapalı mekanda olduğu gibi filtre temizlikleri yapılmalı varsa hepa filtreler takılmalı. İçerideki havanın soğutulması ya da ısıtılması sırasında mutlaka içeriye sürekli temiz hava verilmesini sağlayarak içerideki hava değişimi gerçekleştirilmeli.

BİLETLERİ ONLİNE OLARAK SATIN ALIN

– Mümkünse biletler internetten alınmalı. Gişeden bilet satılması durumunda temas ve iletişim en az düzeyde olmalı. Gişelerin önünde satış elemanı ile müşteri arasında kullanılan bariyer bir mesafe oluştururken biletlemenin de sadece müşterinin bilete dokunacağı bir sistem kullanılarak yapılması sağlanmalı. – Ücret ödemesi mümkün olduğu kadar nakit yerine temassız kredi kartlarıyla yapılmalı. – 65 yaş üzeri büyüklerimizin ve çocukların sinema veya tiyatro gibi kapalı alanlara şimdilik gitmemesi daha doğru olur.

TUVALETLERİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA KULLANMAYIN

– Yapılan araştırmalarda Covid-19'un, dışkıyla diğer insanlara bulaşının (oral-fekal yayılım) muhtemel yayılım şekillerinden biri olabileceği kanıtlarla ortaya konuldu. Dolayısıyla söz konusu mekanların tuvaletleri mümkünse kullanılmamalı. Eğer zorunlu olarak kullanılırsa genel hijyen kurallarına harfiyen uyulmalı. Yüzeylerle temastan kaçınılmalı. Sifona basılırken klozetin kapağının kapalı olmasına dikkat edilmeli. Eller mutlaka en az 20-30 saniye su ve sabunla iyice yıkanmalı.



Kaynak: Sözcü