Sinemada bu hafta

21 Ağustos 2020 Cuma, 17:49

Beş yeni filmin vizyona girdiği bu hafta sonunda (21 Ağustos 2020) Oscar ve Altın Palmiye ödüllü Japon yönetmen Akira Kurosawa’nın 1985 yapımı klasik filmi "Ran" restore edilmiş olarak tekrar seyirci ile buluşuyor.

RAN

Shakespeare’in "Kral Lear" oyununun Japon uyarlaması olan film, Lord Hidetora Ichimonji'nin hükümdarlığını üç oğlu arasında paylaştırma kararı alması ve bu kararın ardından yaşanan güç ve iktidar hikâyesini anlatıyor.

Japonya-Fransa ortak yapımı filmde Tatsuya Nakadai, Akira Terao, Jinpachi Nezu, Daisuke Ryû ve Mieko Harada rol alıyor. Akademi Ödülleri’nde en iyi kostüm tasarımı dalında Oscar’a değer görülen "Ran", BAFTA Ödülleri’nde de yabancı dilde en iyi film ve en iyi makyaj ödüllerini kazandı.

HAYALLERİN PEŞİNDE

Michael Schwartz ve Tyler Nilson tarafından yönetilen "Hayallerin Peşinde" (The Peanut Butter Falcon) adlı film, Down sendromlu Zak’in Amerikan güreşçisi olmak için kaldığı bakımevinden kaçışını ve ona bu yolculukla eşlik eden arkadaşlarıyla yaşadıklarını anlatıyor.

Filmde Shia Labeouf, Zack Gottsagen, Dakota Johnson, Bruce Dern ve Thomas Haden Church rol alıyor.

13. MEZAR

John Langridge imzalı "13. Mezar" (13. Graves), deneyimli iki kiralık katil son kurbanlarını gömmek için gittikleri ve "çete mezarlığı" dedikleri ormanda yaşadıkları doğaüstü olayları ele alıyor.

Filmde Kevin Leslie, Morgan James ve Jacob Anderton rol alıyor.

ODA

Christian Volckman’ın yönettiği "Oda" (The Room) adlı bilimkurgu filmi, New Hampshire’da eski bir eve taşınan Kate ve Matt’in, yeni evlerinde onlara istedikleri bütün materyalları veren gizemli bir odayı keşfetmelerini anlatıyor.

Filmde Olga Kurylenko, Kevin Janssens, Joshua Wilson, Francis Chapman ve John Flanders rol alıyor.

PALM SPRINGS

Max Barbakow imzalı "Palm Springs" adlı fantastik komedi filmde, Nyles ve Sarah’ın Palm Springs’te gerçekleşen bir düğünün olduğu günü tekrar tekrar yaşamaları anlatılıyor.

Filmde Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Peter Gallagher ve Meredith Hagner rol alıyor.