Sinemanın müzikle dansı
İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki açılış konseri ile başladı. Sinema ve müziğe adanmış festival 1 Temmuz’a kadar sürecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tam da Dünya Müzik Günü 21 Haziran’da başlattığı İzmir Uluslar arası Film ve Müzik Festivali şüphesiz bu benzersiz kentin yıllardır ihtiyaç duyduğu bir etkinlikti. Vecdi Sayar önderliğinde başlayan ve yıllar içinde çok daha büyüyeceğini tahmin ettiğim bu festivalin uzun ömürlü olması ilk ve en büyük temmenim. Öte yandan tam da bu noktada şunu da ekleyelim; kimi yerel yönetimler (örneğin İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi) pandemi süresince çok zor duruma düşen müzisyenlere destek olmak için çeşitli çözümler ararken devletin en tepesindekilerin hala müziği bir rahatsızlık olarak görmesi ve gece 12’den sonra müzik yasağı getirilmesi gerçek bir muamma ve açıkçası yaşam tarzına açık bir müdahale. Kusura bakmamak imkansız.
İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki açılış öncesi genç bir müzik grubunun seslendirdiği şarkılar eşliğinde başladı akşam. Festival yönetmeni Vecdi Sayar’ın ev sahipliğinde, Ulusal Yarışma Jüri Başkanı Ezel Akay, genin onur ödülleri sahipleri Yalçın Tura, Arif Erkin, Cahit Berkay, duayen eleştirmen Atilla Dorsay, yarışma filmlerinden “Hayaletler”in yönetmeni Azra Deniz Okyay, “Mimaroğlu”nun yönetmeni Serdar Kökçeoğlu, “Kovan”ın yönetmeni Eylem Kaftan gibi isimlerin katılımıyla kokteyl alanında çok da kalabalık olmayan bir grup olarak kaynaşıldıktan sonra içeri geçildi ve festivalin resmi açılışı yapıldı.
Tunç Soyer ve Cahit Berkay
ÖDÜLLERİ TUNÇ SOYER TAKDİM ETTİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu’nun açılış konuşmasının ardından Hakan Şensoy yönetiminde İzmir Büyükşehir Belediyesi Ele Ele Müzik Senfoni Orkestrası bu yılın “Ustalar”ı Yalçın Tura, Arif Erkin ve Cahit Berkay ile yitirdiğimiz iki değerli besteci Atilla Özdemiroğlu ve Timur Selçuk’un film ve dizi müziklerinden bir seçki seslendirdi. Konser sonrası ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye sinemasının usta bestecileri Yalçın Tura, Arif Erkin, Cahit Berkay’a onur ödülü verdi. Artık aramızda olmayan Atilla Özdemiroğlu’nun ödülünü eşi Hepgül Özdemiroğlu’na, Timur Selçuk’un ödülünü ise eşi Handan Selçuk’a takdim etti.
Tunç Soyer ve Yalçın Tura
11 GÜNLÜK SİNEMA VE MÜZİK ŞÖLENİ
Festival Düzenleme Kurulu Başkanlığını Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, yönetmenliğini sinema yazarı Vecdi Sayar‘ın üstlendiği festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğinde, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İtalyan Konsolosluğu, Macar Kültür Merkezi, Goethe Enstitüsü, Kültürlerarası Sanat Derneği ve İzmir Sinema Ofisi işbirliği ile düzenleniyor. Festival Yürütme Kurulu’nda Büyükşehir Kültür Sanat Daire Başkanlığı ve İzmir Sinema Ofisi çalışanları yer alıyor.
Toplam 87 filmin yer aldığı festivalin yarışma filmleri, Bakanlığın ve İzmir Valiliğinin özel izniyle akşamları Kültürpark’ta gösterilecek. Diğer bölümlerdeki filmler ise İzmir Sanat, Büyükşehir’in Basmane’deki yeni sanat mekanı Bıçakçı Han ve Fransız Kültür Merkezi’nde gösterilecek.
İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali 11 gün boyunca devam edecek. Etkinlik biletleri ücretsiz QR kod olarak www.kultursanat.bel.tr’
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