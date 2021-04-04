Sinemanın ustası: Andrey Tarkovski kimdir?
Rusya'da Zergei Paradzhanov'la birlikte Glasnost öncesi kuşağın en iyi yönetmeni olarak kabul edilen ve dünya sinemasında da ilk akla gelen yönetmenlerden birisi olan Andrey Tarkovski yaş gününde anılıyor. Usta yönetmen, yaşasaydı bugün 89 yaşında olacaktı.
Fotoğraf: IMDb
Sinema tarihinin en önemli
yönetmenlerinden biri olan Andrey Tarkovski, doğum gününde anılıyor. 4 Nisan
1932’de dünyaya gelen ve 29 Aralık 1986’da 54 yaşındayken yaşamını yitiren
Tarkovski, Glasnost öncesi kuşağın en iyi yönetmeni olarak kabul ediliyor. Aynı
zamanda yazar ve aktör olan Rus yönetmenin filmleri, ölümünün üzerinden geçen
34 yıla rağmen hala birer başyapıt olarak izleniyor.
İşte filmin ustası olarak kabul
edilen Andrey Tarkovski’nin hayatı ve eserleri…
ANDREY TARKOVSKI KİMDİR?
Şiirsel sinemanın önde gelen
isimlerinden Andrey Tarkovski, 4 Nisan 1932'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği'nde doğdu. Sergei Eisenstein'den sonra adı en çok duyulan Sovyet
sinemacılardan biri olan Andrei Tarkovsky (Ünlü şair Arseniy Tarkovsky'nin
oğlu), VGIK Sovyet Film Okulu'na girmeden önce müzik ve Arapça eğitimi aldı.
VGIK'te saygın yönetmen Mikhail Romm'un öğrencisi oldu. Romm öğrencilerini
bireysel yeteneklerini geliştirmek yolunda teşvik eden bir entelektüeldi.
İLK UZUN METRAJLI FİLMİ, VENEDİK FİLM FESTİVALİ'NDE ÖDÜL ALDI
Tarkovsky uluslararası sinema
arenasında, ilk uzun metrajlı yapımı olan Ivanovo detstvo (İvan'ın Çocukluğu -
1962) ile dikkatleri üzerine çekti ve Venedik Film Festivali'nde büyük ödül
kazandı. II. Dünya Savaşı yıllarında on iki yaşında bir casusun hikâyesini
anlatan bu ödüllü film, ikinci yapımı için otoritelerde büyük bir beklenti
oluşturdu.
FİLMLERİ YASAKLANDI
İkinci filmi Andrei Rublyov
(Andrey Rublev - 1969), 1971'e kadar Sovyet yetkililerce yasaklanmış olarak
kaldı. Cannes Film Festivali dahilinde, ödül almaması için kasıtlı olarak
festivalin son günü sabah saat 04.00'de gösterilmesine rağmen bir ödül
kazanmayı başardı. 1972'de ünlü bilimkurgu yazarı Stanislav Lem'in aynı adlı
romanından uyarlanan Solyaris (Solaris), Stanley Kubrick'in 2001: Bir Uzay
Destanı'na Sovyetlerin cevabı olarak görüldü ancak Tarkovsky bunu hiçbir zaman
kabul etmedi. Solaris gezegeninin yörüngesindeki bir uzay istasyonunda yaşanan
doğaüstü olayların ve insanların hayalleri ve vicdan muhasebeleri üzerine derin
bir gerilim-bilimkurgu filmi olan Solaris, diğer yapıtlarına göre daha rahat
bir şekilde seyirciyle buluştu ancak 1975'te çektiği Zerkalo (Ayna) ile tekrar
Resmi Engellere takıldı. Tarkovsky'nin kendi çocukluğundan kalma bazı anıları
ile, kırklı yaşların sonundaki bir adamın çocukluğu, annesi ve savaş ile ilgili
anılarında Sovyet halkına farklı bir bakış açısı sunan bu film yine pek çok
resmi otorite tarafından yasaklanması gereken bir film olarak görüldü.
SON FİLMİNİ, BERGMAN'IN EKİBİYLE TAMAMLADI
Bir sonraki film Stalker (İz
Sürücü - 1979), ilk versiyonun bir laboratuvar kazası ile yok olmasından sonra,
çok düşük bir bütçe ile yeniden çekilmek zorunda kaldı. Tarkovsky sinemasının
belirgin özelliklerinden olan ağır ve uzun planların, özenli kompozisyonların,
derin anlamlar içeren diyalogların en güzel şekilde kullanıldığı bu filmi takip
eden ve resmi makamların izni ile İtalya'da çekilen Nostalghia (Nostalji -
1983) Andrei Tarkovsky'nin sıla özlemini dışa vurduğu ve sürgünde çevirdiği ilk
filmidir. Son filmi Offret (Kurban - 1986)'in çekimlerini İsveç'te, Ingmar
Bergman'ın ekibi ile tamamladı. Aynı sene Cannes Film Festivali'nde tam dört
ödül alarak festivale damgasını vurdu. 28 Aralık 1986 tarihinde, Paris'te
akciğer kanseri sebebiyle hayata veda etti.
1990'da "sinema sanatına
olağanüstü katkısı, evrensel insani değerleri ve hümanist düşünceleri olumlayan
yenilikçi filmleri" nedeniyle Tarkovsky'ye Lenin Ödülü verildi.
FİLMLERİ
- Kurban Offret - Sacrificatio (1986)
- Tempo di viaggio (1983)
- Nostalji - Nostalghia (1983)
- İz Sürücü - Stalker (1979)
- Ayna - Zerkalo (1975)
- Solaris - Solyaris (1972)
- Andrey Rublev - Andrei Rublyov
(1969)
- İvan'ın Çocukluğu - Ivanovo
Detstvo (1962)
- Silindir ve Keman - Katok i Skripka
(1960)
- Bugün Kimse İşten
Çıkarılmayacak - Segodnya uvolneniya ne budet (1959)
- Konsantre - Kontsentrat (1958)
- Katiller - Ubijtsi (1958)
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