Sinop Valisi Karaömeroğlu: Kurban olurum, cenazelere dikkat edelim, taziyeleri yapmayalım
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, kentte yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarında artışa dikkati çekerek, "Kurban olurum, cenazelere dikkat edelim, taziyeleri yapmayalım." dedi.
Sakarya Caddesi'nde iş yerlerine yönelik Covid-19 denetimine katılan Karaömeroğlu, gazetecilere, kentteki koronavirüs vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Havaların soğumasıyla vaka sayılarında artış yaşandığını vurgulayan Karaömeroğlu, özellikle cenaze ve taziyelerin vaka sayılarını daha da artırdığına işaret etti.
Vatandaşlardan cenazelerde dikkatli olmaları, taziyeleri ise yapmamalarını isteyen Karaömeroğlu, "Kurban olurum, cenazelere dikkat edelim, taziyeleri yapmayalım. Telefonla taziye iletme geleneğini oluşturalım. Çünkü şu an cenazeler, taziyeler vaka sayılarımızı artırıyor. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.
"EVE VİRÜS İŞLEMİYOR GİBİ HAREKET EDİYORUZ"
Vali Karaömeroğlu, vatandaşların evlerinde de izolasyon ve mesafe kurallarına uymaları gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:
"Virüs eve girmiyor gibi bir hava var ama vakalarımızın yüzde 40'ı aile içi temasa bağlı gözüküyor. Sanki evlerde virüs işlemiyor gibi bir havada hareket ediyoruz. Ondan sonra da vakaları artırıyoruz. Özellikle yaşlı vatandaşlarımızın bulunduğu evlerde izolasyon ve mesafeye dikkat edelim. Virüs eve girmiyor algısı yanlış. Bu mücadeleyi ancak tedbirlerle kazanabiliriz. Tüm vatandaşlarımıza çağrım, mutlaka ama mutlaka kurallara uyalım."
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