Sinovac aşısı yaptığı bilinen Erdoğan'ın, BioNTech aşısına yönelik itirafı gündemde

09 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı aşılama kampanyası Sinovac aşısıyla 14 Ocak’ta başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kampanyanın ilk günü Ankara Şehir Hastanesi’ne gelerek ilk dozunu yaptırdı. Erdoğan, sosyal medya hesabından da aşı olduğu anların fotoğrafını paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 24 Mart’ta “Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez BioNTech aşısı geldi” dedi. Ancak dün iktidara yakın gazeteci Abdülkadir Selvi, köşesinden Erdoğan’ın BioNTech aşısı olduğunu belirterek “AK Parti MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Alman aşısı BioNTech’le ilgili bir endişe var mı?’ diye soruluyor. Erdoğan çok net bir cevap veriyor: ‘Ben oldum. Antikor da oluştu. Tavsiye ederim’ diyor” ifadelerini kullandı. Selvi’nin bu yazısından sonra, daha önce de 3. doz aşı olduğunu itiraf eden Erdoğan için, “Türkiye’de BioNTech aşısı yokken aşı mı oldu?” iddiası gündeme geldi.

‘TAM BİR SKANDAL’

Türkiye’de BioNTech aşısının açıklanandan önce getirildiği ve el altından yapıldığı iddiasını ilk kez gündeme getiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Erdoğan’ın açıklamasıyla iddialarının doğrulandığını söyledi. “Erdoğan’ın bunu itiraf etmesi bir skandal” diyen Emir, “Cumhurbaşkanı sağlık politikalarından ve bütün vatandaşların aşılanmasından sorumlu bir kişi. Ancak bizzat Cumhurbaşkanı’nın aşılama programını deldiğini görüyoruz. Bu durum Cumhurbaşkanı’na olan güveni de yerle bir etmiş durumda” dedi. Erdoğan’ın aşılama kampanyasında örnek olma amacıyla öncelikli olarak aşılandığına dikkat çeken Emir, “Cumhurbaşkanı örnek olacağım derken kötü örnek oldu. Kafa karışıklıklarını gidermek adına hangi tarihlerde hangi aşıyı olduğunu söylemeli” çağrısı yaptı.

‘DİĞERLERİNE GÜVENSİZLİK YARATABİLİR’



Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, “Zaten 3. doz aşı olduğunu söylemesi şüpheyle karşılanan bir durumdu. Belki de daha önce aşı oldu, 14 Ocak’ta basına fotoğraf verildi. BioNTech aşısı da olduysa demek ki aşı daha önce gelmiş ve birtakım imtiyazlı kişilere yapılmış. Bu, eşitsiz bir uygulama” değerlendirmesini yaptı. Erdoğan’ın bu açıklamasının Sinovac aşısına güvensizlik yaratabileceğini de söyleyen Ökten, “Biz ülkemizde uygulanan aşıların güvenli olduğunu söylüyoruz. Şimdi bu durum diğer aşılara güvensizlik oluşturabilir. Bu, devlet insanı ciddiyetiyle bağdaşan bir durum değil” dedi.