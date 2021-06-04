Erdoğan dünya basınında: 'Üçüncü dozu itiraf eden ilk lider'

04 Haziran 2021 Cuma, 09:26

Erdoğan dünyanın gündeminde: 'Üçüncü dozu itiraf eden ilk lider'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü doz aşı itirafı dünya medyasının da gündeminde. Erdoğan'ın üçüncü doz olduğunu itiraf eden ilk dünya lideri olduğuna dikkat çeken The Times, ülkede aşı yetersizliği döneminde Erdoğan'ın açıklamalarının eleştirilere neden olduğunu da yazdı.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde TRT 1 Ve TRT Haber'in ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Üç doz aşı oldum. Bir de antikor yükseldi mi yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın üç doz aşı olduğunu ilk kez açıklamasının yankıları uluslararası medyada da yer buldu.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times'da Hannah Lucinda tarafından kaleme alınan makalede, Erdoğan’ın üçüncü doz açıklamasını ve Türkiye’deki aşı yetersizliğine dikkat çekildi.

Makalede, ülkede kritik alanlarda çalışanlar için yeterli aşı bulunmazken Erdoğan’ın üçüncü doz aşı olmasının eleştirileri beraberinde getirdiği belirtildi. Yazıda ayrıca, Erdoğan’ın ilk doz aşıyı Çin merkezli Sinovac aşısını 14 Ocak’ta olduğu ve bu anlamda da ülkede ilk olduğunun altı çizildi.

İkinci doz Sinovac aşısını 11 Şubat’ta olduğu belirtilen Erdoğan’ın üçüncü doz aşının 10 Mart’ta yapıldığı aktarıldı. Üçüncü aşının Sinovac veya Pfizer-BioNTech olup olmadığına ilişkin bir bilgi verilmedi.

Haberde Erdoğan’ın üç doz aşı olduğunu itiraf eden ilk dünya lideri olduğuna dikkat çekildi.

Makalede, Erdoğan’ın üçüncü dozu aldığı dönemde ülkedeki yurttaşların Pfizer-BioNTech aşısının dozları arasında 1 ay yerine 12 hafta beklemek zorunda kaldığı belirtildi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un sözlerine de yer verilen yazıda, “Vatandaşlara bir doz bile yokken, Erdoğan için üç doz var” ifadeleri kullanıldı.