Avrupa İlaç Ajansı'ndan önemli 'üçüncü doz' açıklaması

28 Mayıs 2021 Cuma, 20:30

Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı aşılamalar çeşitli ülkelerde devam ederken, Avrupa İlaç Ajansı’dan (EMA) 3’üncü doz aşılara ilişkin açıklama geldi. EMA Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Asılar Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri düzenlediği basın toplantısında, mutasyonlu koronavirüse yakalanan kişilerin bağışıklık süresine ilişkin ön verilerin, şu anda aşının 3’üncü dozuna ihtiyaç duymadıklarını gösterdiğini belirterek, 3’üncü doz aşılamaya ihtiyaç duyulup duyulmadığının kesinleşmesi için daha fazla kanıt gerektiğini vurguladı.

KORTİKOSTEROİD KULLANIMI TAVSİYE EDİLMİYOR

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Alternatif Covid-19 tedavilerine de değinen Cavaleri, "Hastanede olmayan Covid-19 hastaları için inhale kortikosteroidlerin yararlı olduğuna dair şu anda yeterli kanıt bulunmuyor. EMA, daha kesin kanıtlar elde edilmeden kortikosteroidlerin Covid-19 hastalarında kullanılmamasını tavsiye ediyor" ifadelerini kullandı.