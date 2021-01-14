Sinovac firmasının Brezilya’daki koruma oranın yüzde 50.38’lik değerlendiren Çinli uzmanlar, aşılarını savundu

14 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

Haberde, uzmanlar Brezilya’daki faz-3 denemelerinin salgının yoğun olduğu bir dönemde ön cephede yer alan sağlık çalışanlarına odaklanması ve ileri yaşlardaki kişileri de içermesi nedeniyle sonuçların bu şekilde çıkmasının normal olduğu yorumunu yaptı.

Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nden Shao Yiming, bu konuda yaptığı değerlendirmede ise “Sağlık çalışanlarının virüse daha fazla maruz kaldığını, bunun da aşının koruma oranını düşüreceğini” söyledi.

Shao, “Bir aşı virüs tarafından ne kadar çok saldırıya uğrarsa, koruma oranı o kadar düşük olur” dedi. Sinovac aşısının Brezilya’daki deneme ortamının Pfizer aşısının ortamından üç kat, Moderna aşısınınkinden de altı kat daha riski olduğunu söyleyen Shao, bir aşının koruma oranının sadece etkinliğine değil, aynı zamanda ortamdaki enfeksiyon riskine de bağlı olduğunu belirtti. Çinli uzman, Brezilya’da açıklanan yüzde 50.38 oranında en hafif vakaların bile değerlendirmeye alındığını söyleyerek Sinovac’ın kullanıldığı bu “hassas sistemin” de koruma oranını düşürdüğü yorumu yaptı.

‘YETERİNCE İYİ’

Haberde, Pekin Üniversite Hastanesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Wang Guiqiang’in de benzer bir yorumu yer aldı. Katılımcıların neredeyse tamamının sağlık çalışanı olduğunu söyleyen Wang, “Aşı böylesine yüksek risk altındaki bir nüfusta ağır hastalığı yüzde 100 önleyebildi, hastalık oranını etkili biçimde kontrol altına alabildi ve insanların en az yüzde 50’sini enfeksiyondan korudu. Bu, yeterince iyi” dedi.