Sinovac’ın aşısını yaptıran sağlık çalışanında alerjik reaksiyon
Tayland Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul, Çin menşeili Sinovac tarafından üretilen koronavirüs aşısının uygulandığı bir sağlık çalışanının alerjik reaksiyon gösterdiğini açıkladı.
Tayland’da, Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul’dan "yan etki" açıklaması geldi. Samut Sakhon Hastanesi’nde çalışan 28 yaşındaki kadın bir doktorun salı günü aşılandıktan sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma gibi yan etkilere maruz kaldığını açıklayan Anutin, "Aşı uzmanları semptomların Covid-19 aşısı ile bağlantılı olup olmadığını araştırıyor" ifadelerini kullandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Daha önce penisiline karşı alerji geçmişi bulunduğu öğrenilen doktorda gözlenen yan etkilerle ilgili detaylı bilgi veren Hastalık Kontrol Departmanı Genel Müdürü Opas Karnkawinpong ise şahsın aşılamanın ardından iyi göründüğünü, ancak 4-5 saat içinde yan etkilerin ortaya çıktığını ifade etti.
Düşük tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılan doktorun sağlık durumunun, adrenalin uygulandıktan sonra normale döndüğü kaydedildi.
Öte yandan, çarşamba itibarıyla aşılanan 7 bin 262 kişinin 20’sinde hafif yan etkiler ortaya çıktığı, belirtilerin ağırlıklı olarak yorgunluk, kas ağrısı ve mide bulantısı olduğu ifade edildi.
Tayland’da koronavirüs salgınında şu ana kadar 26 bin 241 vaka kaydedilirken, 85 kişi hayatını kaybetti.
Video Haberler
- Afganistan'da çığ düştü: 14 ölü, 3 yaralı
- Milyonluk aracıyla makas atarken kaza yaptı
- Atatürk'ün Antalya'daki orijinal fotoğrafı
- Beyaz TV’nin kurmaca röportajını köylüler bozdu
- 18 metrelik ölü ispermeçet balinası kıyıya vurdu
- Papa videolu mesajında “Selamın Aleyküm diye seslendi
- 2 bin 500 yıllık surlarda utandıran manzara
- HDP'li başkanın aracı kaza yaptı: 4 yaralı
- Yurttaş, Erdoğan'ı Kılıçdaroğlu'na böyle şikayet etti
- Röntgen görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı
En Çok Okunan Haberler
- Asiltürk'ün sözleri Saadet'i karıştırdı
- Bitlis'te helikopter düştü, 11 şehit!
- 11 askerin şehit olduğu helikopter sabıkalı çıktı
- 'Erdoğan'a görev onayı yüzde 46 çıktı'
- Bitlis'te helikopter kazasının görgü tanığı konuştu
- Bir salvo da sağdan
- Şırnak'ta askeri araç devrildi
- CHP'li Özel'den Diyarbakır'daki görüntülere açıklama
- Ali Mahir Başarır'dan AKP'lileri kızdıran eleştiri
- 'Stop Erdoğan' soruşturması