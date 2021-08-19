Sinovac'tan 'Delta Varyantı' açıklaması: Aşı geliştiriyoruz

19 Ağustos 2021 Perşembe, 09:41

Çin bilim insanları, koronavirüsün en hızlı yayılan mutasyonu olarak bilinen Delta Varyantı'na karşı aşı çalışmalarına başladı.

Sputnik'in aktardığına göre, Pekin merkezli Sinovac Life Sciences Corp Genel Müdürü Gao Qiang, şirketin Delta Varyantı için hazırlayacağı inaktif aşıyı bu yılın sonlarında yetkililere sunmaya planladığını açıkladı.

Gao, konuyla ilgili yayınlanan röportajında aşının ülke düzenlemelerine uygun bir şekilde, gerekli onaylar alındıktan sonra piyasaya sürüleceğini söyledi.