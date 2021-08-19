Sinovac'tan 'Delta Varyantı' açıklaması: Aşı geliştiriyoruz
Sinovac, koronavirüs Delta Varyantı'na karşı yeni aşı geliştirmek için çalışmalara başladıklarını açıkladı.
Çin bilim insanları, koronavirüsün en hızlı yayılan mutasyonu olarak bilinen Delta Varyantı'na karşı aşı çalışmalarına başladı.
Sputnik'in aktardığına göre, Pekin merkezli Sinovac Life Sciences Corp Genel Müdürü Gao Qiang, şirketin Delta Varyantı için hazırlayacağı inaktif aşıyı bu yılın sonlarında yetkililere sunmaya planladığını açıkladı.
Gao, konuyla ilgili yayınlanan röportajında aşının ülke düzenlemelerine uygun bir şekilde, gerekli onaylar alındıktan sonra piyasaya sürüleceğini söyledi.
Video Haberler
- Rus mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
- Meriç Köprüsü'nden atlayan köpeği için nehre daldı
- Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada
- 1800 yıldır korunuyor... İlk kez görüntülendi
- Saksıda kenevir yetiştirirken yakalandı
- Utanmazlar! Taliban'ı övenler, Atatürk'ü sansürledi
- ATM’de işlem yaparken baltalı saldırıya uğradı
- Erdoğan'ı dinleyenler şaşırdı
- Afrin’e füzeli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
- Sulama kanalında ATV ile sörf yaptı
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesinden 'Sinovac' itirafı
- A101, ŞOK ve BİM hakkında çarpıcı rapor
- Ceyhan'dan Alçı'ya zehir zemberek yanıt
- Saray'da 'Atatürk' sansürü!
- İmamoğlu, iddialar üzerine harekete geçti
- Kabil'den yürek burkan görüntüler
- Uğur Dündar'dan Nagehan Alçı'ya gönderme
- 4 parti baraj altında! İşte liderlerin başarı puanı
- Peker'den, AKP'li Külünk'e 'Kaseti yayınlarım' tehdidi!
- Atlantik'te büyük facia: Çok sayıda ölü var