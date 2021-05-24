Sıra Salda Gölü'ne mi geldi?

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 13:00

Dünyanın en güzel yerlerden birisi Salda Gölü.

Bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla muhteşem bir doğa harikası.

Hatta Allah'ın ülkemize büyük bir lütfu desem abartmış olmam herhalde.

NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi) Salda Gölü için:

"Eşi benzeri olmayan bir yer. Tek benzeri Mars'ta var. Öyle özel bir yer ki" diyor.

Dünyanın konuşmaktan imtina ettiği bu yere biz millet bahçesi yapmak istiyoruz.

Yine devlet ile müteaahit elele vermiş.

Yine Akp...

Yine çevre katliamı.

Yine talan...

Davası devam eden Salda Gölü Millet Bahçesi Projesi hızlı şekilde bitirilmeye çalışılıyor.

Devletin iş makineleri ve kamyonları bir telaş içerisinde projeyi tamamlama derdinde.

Yahu niye anlamak istemiyorsunuz?

İş makinelerini soktuğunuz yer bir dünya mirası.

'Millet Bahçesi' projesi nedeniyle bölgeyi şantiyeye dönüştürmüş durumdasınız.

Bakanlık ise projenin hem ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacağını hem de Salda Gölü'nü koruyacağını iddia ediyor.

Bu nedenle göl çevresine kıraathane, mescit, soyunma-giyinme alanları ve kafe gibi yapılar yapılacakmş.

Kusura bakmayın ama Salda Gölü'nde kıraathane ya da mescit yahut daha farklı birşey yapılsa ne olur Allah aşkına?

Çok mu elzem bir ihtiyaç?

Bakın yine söylüyorum:

Salda Gölü dediğimiz yer kek yiyip, kıraathane de tavla oynayarak anlatabilinecek bir yer değil.

Sizden ricamız:

Salda'yı geleceğe en güzel, en doğal haliyle bırakmanız ve bir emanet bilinciyle bakmanız!

Türkiye'nin Maldivleri'ni heba etmeyi bırakın!

Uzmanlar beyaz kumulların biyomineralizasyon sonucunda oluştuğuna dikkat çekerken, ayakkabıyla bile girilmesine izin verilmemesi gerektiğini savunurken bizler iş makinesi sokuyoruz.

Akıl alır gibi değil.

Millet Bahçesi projesi kapsamında bu alanda otopark, kafe, sağlık birimleri, satış üniteleri, mescit ve tuvalet gibi yapılarla sosyal donatıların yapılması bu doğa harikası için yapılabilecek en büyük günahtır.

Gelin geç olmadan bu işten vazgeçin diyeceğim ama sizin doğal çevrenin yok edilmesi için yaptığınız diğer projeler aklıma geliyor, susuyorum.

Ah ülkem vah ülkem!

Umarım en kısa zamanda kurtuluruz bu anlayıştan.

Şair Adnan Yücel'in şiirinde dediği gibi:

"Saraylar saltanatlar çöker, zulüm biter elbet

Menekşeler de açılır üstümüzde leylaklar da güler.

Bugünlerden geriye,bir yarına gidenler kalır

Bir de yarınlar için direnenler…"

Gelin Salda Gölü için bir olalım!

Direnmeye devam edelim..