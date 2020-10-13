Sıradışı kıyafetleriyle tanınan 'Star Ali', 91 yaşında hayatını kaybetti

13 Ekim 2020 Salı, 20:08

Emekli bir doktorken gittiği Almanya'da terzilik yapan "Star Ali" lakaplı Ali Amca, göç ve göçmenlik deneyimleri üzerine çalışmalar yapan gönüllü topluluk Diaspora Türk'ün Twitter hesabının yaptığı paylaşımlarla tanınmıştı Türkiye'de.

91 yaşında hayatını kaybeden "Star Ali"nin ölüm haberini, her sabah fotoğraflarını çeken ve “What Ali Wore” (Ali Ne Giydi) isimli blogunda paylaşan Zoe Spawton şu sözlerle paylaştı:

Zoe Spawton ve "Star Ali" lakaplı Ali Amca, 2014 (Fotoğraf: Tumblr, What Ali Wore)

"Birkaç gün önce Türkiye’den pek üzücü bir haber aldım. Ali, çarşamba sabahı vefat etmiş. Karşılaştığım en iyi gülüşlerden birine sahip bu etkileyici adamın artık bizimle olmadığına inanmak oldukça güç.

Kendisi ile 2012 yazında başlayan arkadaşlığımız benim için kesinlikle hayatımın en hoş sürprizlerinden biri oldu. Blogun yaygın şekilde tanınmaya başladığı dönem gerçek üstü idi. Ali’nin U-Bahn’da fark edildiği veya bazen bir fotoğrafı gazetede basıldığında bu yeni edindiği şöhrete gösterdiği tepkiyi görmek hep keyifli olmuştu. Pek çok insanın hayatına getirdiği neşeyi görmek de bir o kadar tatmin ediciydi. Dünyanın her yerinden Ali’nin kendi büyükbabaları veya amcalarını anımsattığını be onun fotolarına bakıp arkadaşlığımız hakkında yazılanları okumanın kendilerini nasıl mutlu ettiğini belirten sayısız mesaj aldım.

Birkaç yıl önce Türkiye’ye geri döndüğünde Ali ile irtibatta kalmak elbette biraz güçleşmişti. Bu senenin başlarında torunlarından biri Ali’yi ziyaret ettiğinde cep telefonu üzerinden Ali ile görüntülü olarak görüşmemizi sağladığı için müteşekkirim. Geçtiğimiz aylarda da birkaç kez telefonda konuşma fırsatımız olmuştu.

Bu foto Ağustos 2014’te Ali, ben, Kerim ve Betül Brandenburg’a gittiğimizde çekildi. Bu, aynı zamanda kendisinin bize 1970’lerde Batı Berlin’de bir sirkte çalıştığından bahsettiği gündü. Sonrasında bu söylediği biraz abartılmış bir hikaye miydi yoksa araya dil bariyeri mi girmişti diye merak etmiştim. Zaten Ali ile hiçbir zaman detaylı bir şekilde iletişim kuramamıştık ancak birbirimizle geçirdiğimiz zamanın ortak hazzı arkadaşlığımızın harcı olmuştu. Tercümede kaybolmayan şeyler de vardı elbette: Sıcaklığı, cömertliği ve hayattan aldığı keyif. Seni özleyeceğim Ali!"

Diaspora Türk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sıradışı kıyafetleri ve tarzıyla hayatımıza renk katan “Star Ali” 91 yaşında hayata veda etti."

Sıradışı kıyafetleri ve tarzıyla hayatımıza renk katan “Star Ali” 91 yaşında hayata veda etti. ?? https://t.co/2ngPykr6Tl — DiasporaTürk (@diaspora_turk) October 13, 2020

Avustralyalı Zoe Spawton ve "Star Ali"nin tanışma hikayesini, Diaspora Türk'ün Twitter hesabından aktarıyoruz:

Fotoğraflar: Twitter, @diaspora_turk

2012 yılında Berlin’de bir kafede garsonluk yapan Avustralyalı Zoe Spawton, her sabah aynı saatte kafenin önünden geçen ve sıradışı kıyafetler giyen yaşlı adamı fark etmiş ve fotoğraflarını çekmeye başlamıştı.

"Star Ali" olarak bilinen Ali Amca o zamanlar 83 yaşındaydı ve 44 yıl önce Berlin’e gelmişti. Emekli bir doktordu ve 10 yıldır Berlin’de terzilik yapıyordu. Ali Amcanın yalnızca kıyafetleri değil kendine özgü "çalımlı" yürüyüşü de Zoe’nun dikkatini çekmişti.

"Star Ali", kırmızı, mavi, yeşil ve hemen renkteki takım elbisesi, askeri kamuflajı, spor kıyafetleri, şapka, çanta ve takılarıyla farklı bir sokak tarzına sahipti. Soranlara kendine özgü ve içinden geldiği gibi giyinmeyi sevdiğini söylüyordu.

Bir gün az Almanca bilen Zoe ile az İngilizce bilen "Star Ali" tanışıp arkadaş oldular. Ali kafede oturup bir şeyler içiyor, her seferinde de bahşiş bırakıyordu. Zoe onu fotoğraflarını çekmeye ikna etti. Her sabah aynı saatte kafenin önünden geçerken fotoğraflarını çekmeye başladı.

Zoe çektiği fotoğrafları "What Ali Wore" (Ali Bugün Ne Giydi) isimli bloğunda yayınlamaya başlayınca "Star Ali" bir anda ünlü oldu. Birçok ülkede haberleri ve röportajları yayınlandı. Almanya’da yılın bloğu seçilerek birlikte ödül aldılar.

Star Ali bir süre sonra Zoe ve sevdikleriyle vedalaşarak Türkiye’ye döndü. 2018’de bir mayıs günü Zoe’nun telefonu çaldı. Arayan eski dostuydu. Berlin’e gelmişti ve onu çay içmeye davet ediyordu. Star Ali, buluşmaya her zaman olduğu gibi kendi tarzıyla gelmeyi ihmal etmemişti.

Soldaki fotoğraf, Zoe Spawton'un blogunda yer alan son "Star Ali" fotoğrafı.

Zoe Spawton'un aktardığına göre, "Star Ali" olarak bilinen Ali Amca, 7 Ekim Çarşamba günü, 91 yaşındayken Türkiye'de yaşama veda etti.

Kaynak: Diaspora Türk, What Ali Wore What Ali Wore