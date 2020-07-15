'Şırnak'ta 13 yaşındaki çocuk istismar edildi' iddiası

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 16:36

Şırnak kent merkezinde bulunan bir sitede dün akşam bir uzman çavuş 13 yaşında bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar teşebbüsünde bulunulduğu iddia edildi. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan yurttaşlar olaya müdahale ederek şüpheliyi yakaladı. Yaşanan olay sonrasında şüphelinin yakalanma anına dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.



Şırnak Barosu yaşanan olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“14.07.2020 günü 23:00 sıralarında çocuk H.’ye karşı çocuğun cinsel istismarı olayının adli makamlara intikali ile süreç yakından takip edilmiş gece yarısı mağdur beyanları, tanık beyanları ve kamera delillerinin dosya arasına alınması için çaba sarfedilmiştir. Olayın failinin kamu görevlisi olması nedeni ile yaşadığımız mağduriyet daha da artmıştır. Çocuğa karşı gerçekleştirilen her saldırının kaşısında durduğumuzu bir kez daha yineleyerek; olayın tüm yönleri ile açığa çıkması için yakından takip ettiğimizi kamuoyuna saygı ile arz ederiz.”

Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi de Twitter'dan yaptığı açıklamada baro yönetim kurulu ve insan hakları merkezinin olayı takip ettiğini duyurdu. Elçi, "Şırnak’ta 13 yaşındaki küçük kıza cinsel tacizde bulunan uzman çavuş A.A. İsimli şahsın eyleminin cezasız kalmaması için yönetim kurulu ve insan hakları merkezi üyesi meslektaşlarımız olayı takip etmektedirler" dedi.