Sisi, Libya sınırındaki deniz üssünün açılışını yaptı

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:12

Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El-Sisi, donanma gemilerini teftiş için geldiği bölgede yeni inşa edilen 3 Temmuz Deniz Üssü'nün açılışını yaptı. Sisi'ye üssü ziyaretinde Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi eşlik etti.

HEDEF: AKDENİZ'DEKİ KAYNAKLARI KORUMAK

Mısır ordusu tarafından yayınlanan bir videoda deniz üssünün, Mısır Donanması Kuzey Filosu'nun güvenlik sorunlarıyla ilgileneceği ve "Mısır'ın Akdeniz'deki kaynaklarını korumak için savaş görevlerini yerine getireceği" bildirildi. Videoda üssün 10 milyon metrekareyi aşan bir alana yayıldığı ve benzersiz bir coğrafi konumda konuşlandığı belirtildi.

ÜSTE NELER VAR?

Mısır basınında yer alan haberlere göre, içinde 74 adet tesis bulunan üste çok sayıda muharebe birimi, harekat ve ortak tatbikat merkezi, eğitim alanları ve 1000 metre uzunluğunda, 14 metre derinliğinde bir askeri iskele bulunuyor.

Üste ayrıca 2200 metre uzunluğunda ve 17 metre derinliğinde bir dizi ticari iskele, 29 metre yükseklikte bir gözetleme kulesi, 3.650 metre uzunluğunda iki dalgakıran, bir tıbbi nokta, kameralı çitler ve güçlü bariyerlere sahip kapılar bulunuyor.