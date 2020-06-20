Sisi'den Libya'ya askeri müdahale sinyali

20 Haziran 2020 Cumartesi, 22:38

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Libya'ya asker gönderebileceklerini söyledi. Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi'ni "tek meşru otorite" olduğunu savunan Sisi, talep edilmesi halinda Libya asker gönderebileceklerini ifade etti. "

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, ülkenin batısında askeri bölgedeki Mısır Hava Kuvvetleri birliklerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında askerlere hitap eden Sisi, “Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun” dedi. Konuşması televizyonda yayınlanan Sisi, ordunun Mısır’ın ulusal güvenliğini ülke sınırları içinde ve dışında savunabileceğini belirtti.

‘TALEP OLURSA MÜDAHALE MEŞRUİYET KAZANIR’

BM tarafından tanınan ve Türkiye’nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı savaşan general Halife Hafter’in müttefiki Libya Temsilciler Meclisi’ni “tek meşru otorite” olarak nitelendiren Sisi, “Artık gerek kendimizi savunma açısından gerek Libya’da seçilmiş tek meşru otorite olan (Tobruk’taki) Temsilciler Meclisi’nin talebi üzerine olsun Mısır’ın (Libya’ya) yapacağı herhangi bir doğrudan müdahale uluslararası meşruiyet kazanmıştır” dedi.

Libya’da ateşkes olmasını hedeflediklerini söyleyen Sisi, “(Libya’ya müdahale durumunda) Hedeflerimiz, ülkenin batı sınırını korumak ve Mısır’ın ulusal güvenliğinin bir parçası olması hasebiyle Libya’da güvenlik ve istikrarın hızlı bir şekilde sağlanmasını desteklemek, Libyalıların akan kanını durdurmak, derhal ateşkesi sağlamak ve Birleşmiş Milletler gözetiminde kapsamlı müzakereleri başlatmak olacaktır” diye konuştu.

‘MÜDAHALE ETMEDİK ANCAK DURUM DEĞİŞTİ’

Cumhurbaşkanı Sisi, 8 Haziran itibarıyla Libya geneli için ateşkes çağrısı yaptıkları Kahire Bildirgesi’nin kabul görmemesini de eleştirdi.Sisi, Hafter ve Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 6 Haziran’da Mısır’ın başkenti ortak açıklama yapmış, tüm tarafları ateşkese davet etmişti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı güçlerin Sirte ve Cufra kentlerine harekat düzenlemesinin “kırmızı çizgiyi geçmek” olacağını savunan Sisi, “Sirte ve (güneyindeki askeri üsse sahip) Cufra kırmızı çizgidir. Libya’yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir zaman kimseye karşı savaş açmadık ve hiç kimsenin egemenliğine saldırmadık” diyen Sisi, şöyle devam etti:

“Size saygı gösterdik ve müdahale etmedik. Çünkü tarihe, siz zor durumdayken ülkenize müdahale ettiğimizin yazılmasını istemiyoruz. Ancak şimdi durum değişti. Arap ulusal güvenliği ve Mısır-Libya ulusal güvenliği sarsılıyor. Libya’nın güvenlik ve istikrarından başka bir şey istemiyoruz. Bizim ağırbaşlılığımızı zayıflık, sabrımızı da tereddüt olarak algılayanlar yanılıyor. Bizim sabrımız, zayıflık ya da tereddütten değil, durumun netleşmesi ve gerçeklerin ortaya çıkması içindir.