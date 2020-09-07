Şişli parklarında düzenlenen 'Parklarda Tadımlık Konserler' dizisi devam ediyor
Birçok sanatçı ve müzik grubunun dinleyiciyle buluşacağı “Parklarda Tadımlık Konserler” dizisi devam ediyor.
Flapper Swing
Şişli Belediyesi tarafından Şişli'nin parklarından düzenlenen “Parklarda Tadımlık Konserler” serisi, bugün (7 Eylül Pazartesi) Habitat Parkın'da düzenlenen Flapper Swing konseriyle devam ediyor.
Dolunay Obruk
15 Eylül'de sona erecek dizinin gelecek konserleri ise şöyle:
8 Eylül
Halil Rıfatpaşa Parkı: Dolunay Obruk
9 Eylül
Nejat Uygur Parkı: Flapper Swing
Esentepe Parkı: Pink Lemonade
10 Eylül
Mıstık Parkı: Manuş-u Âla
11 Eylül
Nejat Uygur Parkı: Karambola
14 Eylül
Ortanca Parkı: Manuş-u Âla
15 Eylül
Ortanca Parkı: Karambola
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