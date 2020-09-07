Şişli parklarında düzenlenen 'Parklarda Tadımlık Konserler' dizisi devam ediyor

Birçok sanatçı ve müzik grubunun dinleyiciyle buluşacağı “Parklarda Tadımlık Konserler” dizisi devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2020 Pazartesi, 13:15
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Flapper Swing

Şişli Belediyesi tarafından Şişli'nin parklarından düzenlenen “Parklarda Tadımlık Konserler” serisi, bugün (7 Eylül Pazartesi) Habitat Parkın'da düzenlenen Flapper Swing konseriyle devam ediyor.

Dolunay Obruk

15 Eylül'de sona erecek dizinin gelecek konserleri ise şöyle:

8 Eylül

Halil Rıfatpaşa Parkı: Dolunay Obruk

9 Eylül

Nejat Uygur Parkı: Flapper Swing

Esentepe Parkı: Pink Lemonade

10 Eylül

Mıstık Parkı: Manuş-u Âla

11 Eylül

Nejat Uygur Parkı: Karambola

14 Eylül

Ortanca Parkı: Manuş-u Âla

15 Eylül

Ortanca Parkı: Karambola


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