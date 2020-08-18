Şişli'de berberi gasp etmeye çalışan kişi yakalandı
Şişli'de Nijerya asıllı Türk vatandaşını bıçak ile gasp etmeye çalışan kişi, berberin arkadaşının kapıyı kilitlemesi sayesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Gasp anları güvenlik kameralarına saniya saniye yansıdı.
Olay, Şişli Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet kasklı A.K. adlı kişi, işlettiği berber dükkânında bir arkadaşıyla oturan Nijerya asıllı Türk vatandaşı S.M'ye bıçak çekerek gasp etmeye çalıştı.
Arkadaşına bıçak çekildiğini gören O.M. ise berberin kapısını kilitleyerek olay yerine polis ekibi çağırdı. Berberde kapalı kalan şüpheli, kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli A.K.'nin Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
GASP ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet kaskı ile berbere gelen zanlının cebindeki bıçağı çıkararak berber S.M.'yi gasp etmeye çalışıyor. Arkadaşının gasp edildiğini gören O.M. dükkanın kapısını kilitleyerek olay yerine polis ekibi çağırıyor.
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