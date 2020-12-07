Şişli'de oyuncuya silahlı saldırı soruşturması; Şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi

07 Aralık 2020 Pazartesi, 16:30

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca olaya ilişkin soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şikayetçi Onur Seyit Yaran ile şüpheli Serhat O.'nun tartıştıkları, iddiaya göre şüphelinin belinden çıkardığı silahı, Yaran'ın kafasına dayayarak "Seni geberteceğim, öl" dediği öne sürüldü.

Şüpheli Serhat O'nun iki kez tetiği çektiği, birinin ateş almadığı, diğerinin ise ateş alarak Yaran'ın omzuna isabet ederek yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

Olay sonrası kaçan ve polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklanan şüpheli Serhat O. hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheli Serhat O. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Olay, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak'ta 22 Eylül 2020'de saat 18.45 sıralarında meydana gelmişti. Dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran ve iki arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından şüpheli Serhat O., Onur Seyit Yaran'a ateş ederek omzundan yaralamıştı. Saldırı anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansımıştı.