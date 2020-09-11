Şişli’deki AVM’de yangın
Şişli’deki ünlü bir AVM’de yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yaptığı incelemede, çatı arasındaki çalışma sırasında kabloların yandığı ve çalışanların müdahale ettiği öğrenildi.
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