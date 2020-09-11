Şişli’deki AVM’de yangın

Şişli’deki ünlü bir AVM’de yangın çıktı.

İHA
11 Eylül 2020 Cuma, 13:11
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İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yaptığı incelemede, çatı arasındaki çalışma sırasında kabloların yandığı ve çalışanların müdahale ettiği öğrenildi.


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