Sistem ‘çok kalabalık’ uyarısı veriyor: EBA çöktü

23 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ise sitenin kapasitesinin 1 milyon olduğunu söylerken 18 milyon öğrenci ile 1 milyon öğretmenin sistemi kullanmak durumunda olduğuna dikkat çekti. Yıldırım, “19 milyonun girme ihtimali olduğu ortamda 1 milyon girdi diye sevinmek, bakanın olaya nasıl baktığını göstermesi açısından önemli. Sorunun büyüklüğünün hâlâ farkında değil” diye konuştu.

31 Ağustos’ta başlayan 2020-2021 eğitim öğretim döneminde, milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim almaya devam ediyor. MEB tarafından oluşturulan çevrimiçi sosyal eğitim platformu EBA ve EBA TV üzerinden dersler devam ederken, öğretmenler de EBA sitesi üzerinden canlı dersler ile öğrencileri ile bir araya geliyor. Ancak, Selçuk’un “Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuruyoruz” sözleri ile tanıttığı EBA sitesi dün sabah saatlerinde çöktü. Erişimin saatlerce sağlanamadığı site “Çok kalabalık. Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA’da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin” uyarısı verdi. Öğretmen ve öğrencilerin siteye girememesi nedeniyle canlı dersler de gerçekleştirilemedi. Sitenin çökmesinin ardından açıklama yapan Selçuk, sitenin çökmesini “olumlu haber” olarak nitelendirdi. Selçuk, “İnanılmaz bir talep var. Özellikle yüz yüze eğitimin başladığı günlerde büyük bir sıçrama oluştu. Bu altyapı giderek daha da güçlenecek ve bu talebin karşılanması için de her türlü tedbiri alıyoruz” dedi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ise MEB’in, EBA’yı 1 milyon girişe hazır hale getirebildiğine dikkat çekerek “18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin her gün girmek durumunda olduğu bir sistemi 1 milyon ile sınırlandırırsanız, kilitleneceğini, çalışmaz hale geleceğini görmek için okulların açılmasını beklemeye gerek yoktu” ifadelerini kullandı. Sitenin çökmesinin “pardon” ya da “yeniden yaparız” denilerek geçiştirilebilecek bir konu olmadığını, kapasite artırımı olmadığında sitenin tekrar çökebileceğini söyleyen Yıldırım, “Bir iki kez tekrarlanan çökme ve sistemin hazır olmadığı görüntüsü öğrenciler ve öğretmenler tarafından görüldükten sonra, motivasyonun zor sağlanmış olduğu uzaktan eğitim süreci tamamen sekteye uğrayacak. Sorumlular derhal görevden alınarak, EBA 19 milyon girişe hazır hale getirilmeli” dedi.

Selçuk’un sitenin çökmesini “olumlu” olarak nitelendirmesine tepki gösteren Yıldırım, “Bakanın açıklaması ironik. 19 milyon öğrenci ve öğretmen var ancak kapasite 1 milyon. Bu 1 milyonun her an aşılma ihtimali var. 19 milyonun girme ihtimali olduğu ortamda 1 milyon girdi diye sevinmek, bakanın olaya nasıl baktığını göstermesi açısından önemli. Sorunun büyüklüğünün hâlâ farkında değil” dedi.